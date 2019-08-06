Осло, , 21:40 — REGNUM

Министерство обороны Норвегии проявило серьезное беспокойство в отношении российских военных учений в Арктике «Центр-2019». В норвежском Миноборны их назвали тревожным признаком «все более агрессивного поведения северного соседа» — сообщаетReuters.

По мнению норвежских военных, Россия увеличивает свою военную активность, проводит свои учения все ближе к границам западных государств и, поэтому, в Осло будут внимательно следить за грядущими испытаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабные стратегические учения «Центр-2019» пройдутвдоль Северного морского путив августе-сентябре 2019 года, неподалеку от побережья норвежских провинций Нордланд и Тромсе.

В ходе учений войска Центрального военного округа проведут 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Планируется использование новой боевой техники, изготовленной специально для Арктики, включая зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и боевой танк Т-80БВМ.

Кроме того в учениях возможно примут участие войска Китая, которые присутствовали на учениях «Восток-2018».