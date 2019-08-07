Москва, , 19:41 — REGNUM

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поделился своим мнением с журналистами о возможностях увеличения темпов геологоразведочных работ в Арктической зоне России (АЗР) с целью развития Северного морского пути, которого потребовал вице-премьер Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по Арктике.

Айсберг М. Иванов © Национальный парк «Русская Арктика»

Он отметил, что для этого потребуется привлечение дополнительного финансирования. По его словам компании не проявляют значительного интереса к разработке АЗР.

«Юрий Петрович (Трутнев) правильно поступает, он переживает за Арктику, за ее развитие. Он хочет, чтобы 80 млн т (речь о выполнении указа по увеличению грузопотока по Севморпути к 2024 году — ИА REGNUM ) быстрее появились за счет ресурсной базы. Но я не понимаю, как мы должны на себя такие затраты, как государство, взять, и что мы должны сделать?», — цитирует руководителя Минприроды ТАСС.

«Там открыто достаточно большое количество месторождений, и если бы это кому-то было интересно, они (компании) бы туда пришли. Но на сегодняшний день в очереди у меня никто не стоит, я не вижу, чем мы можем там активизироваться», — продолжил Дмитрий Кобылкин.

Он также отметил, что в настоящее время в его ведомство просьб от компаний на предоставление льгот на $геологоразведку в Арктике не поступают.

ИА REGNUM сообщало о том, что на состоявшемся 25 июля заседании Госкомиссии по развитию Арктики, вице-премьер Юрий Трутнев жестко раскритиковал работу Минприроды по разведке и освоению арктических месторождений.

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«Комиссия приняла решение указать на неудовлетворительную работу Министерства природных ресурсов по разведке и освоению Арктических месторождений: и денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, и месторождения не осваиваются длительный период», — сказал он журналистам после заседания Госкомиссии