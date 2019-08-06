Москва, , 14:46 — REGNUM

«Новатэк» обратился в российское правительство с просьбой не взимать таможенные пошлины с зафрахтованных компанией СПГ-танкеров, которые ходят под иностранным флагом по Северному морскому пути. Проблема возникла в связи с тем, что компания переносит в Мурманск (восточную часть Кильдинского пролива) точку перевалки сжиженного газа с танкера на танкер, в результате чего рейс Сабетта — Мурманск станет каботажным. Таким образом, суда начнут подпадать под процедуру временного ввоза.

Сейчас для доставки на мировые рынки продукции завода «Ямал СПГ» процедура перевалки производится в норвежском Хоннигсвоге. Сам завод в Сабетте был запущен раньше, чем готовы строящиеся танкеры ледового класса Arc7. Это привело к необходимости подобного маневра, когда танкеры ледового класса в Хоннигсвоге перегружают продукцию на обычные СПГ-танкеры, а те следуют дальше в Европу.

Практически все они ходят под иностранным флагом и, в случае перемещения перевалки в Мурманск, автоматически становятся каботажными. Это влечет за собой необходимость оформления временного ввоза судов с уплатой таможенных пошлин в размере 0,15% от таможенной стоимости.

Таким образом, речь идет о $11,25 млн. сообщает глава Новатэка Леонид Михельсон в своем письме в правительство и просит освободить свои суда от этих пошлин. для чего необходимо

Эксперты газеты «Коммерсант» отмечают, что с одной стороны цена не настолько высока, но с другой — для принятия положительного решения необходимо внести изменения в решения Евразийской экономической комиссии и комиссии Таможенного союза. Сами пошлины распределяются между членами Евразийского союза в зависимости от размера экономики. Россия, которая получает около 85% пошлин, может отказаться от них, но при согласии других членов союза отказаться от своей доли.

В Минэкономики подтверждают, что такое поручение поступило, его рассмотрят уже в августе после проведения комплексного анализа эффективности предлагаемой меры.