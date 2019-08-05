Керчь, Крым, , 15:41 — REGNUM

ФГУП «Атомфлот», входящий в государственную корпорацию «Росатом», в ближайшее время намеревается объявить конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60. Главным претендентом на получение заказа рассматривается керченский судостроительный завод «Залив».

При этом, по словам источников газеты «Коммерсант», срок сдачи дока должен быть увязан с окончанием строительства ледоколов указанной серии. Первый из них («Сибирь») планируется к выходу в 2021 году.

На строительство дока «Росатом» намеревается выделить около 8,5 млрд руб. из средств соответствующей программы по производству ледоколов ЛК-60.

Учитывая, что эти ледоколы должны стать самыми крупными в мире, «Росатом» на протяжении нескольких лет искал различные варианты по размещению заказа. В частности, рассматривались зарубежные верфи в Китае, Хорватии и Турции, а также российские «Балтийский завод», дальневосточная «Звезда» и керченский «Залив». В конечном итоге заказчики склоняются к крымскому заводу. Эксперты указывают на то, что такое решение является логичным как с точки зрения рациональной загрузки Балтзавода, так и для обеспечения заказом верфей Крыма.

В настоящее время на «Заливе» проведена модернизация производственных цехов и участков и возобновлено строительство полнокомплектных судов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает также, что вопрос загрузки верфей Крыма стоит очень остро и проект по строительству дока идеален с точки зрения масштабов, технологических требований и санкционных рисков.

Другой собеседник «Ъ» полагает, что последующая доставка дока из Крыма в Мурманск не увеличит затрат и не доставит дополнительных сложностей, поскольку его можно будет перевезти с помощью буксира или по частям на судне.

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Ранее ИА REGNUM «сообщал о том, что завод «Залив» для повышения производительности труда позаимствует лучшие мировые практики, в том числе из производственной системы японской корпорации Toyota.