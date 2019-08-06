Мурманск, , 19:20 — REGNUM

В российском правительстве на селекторном совещании по Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) было принято решение о снижении коэффициента инфраструктурной обеспеченности для пользования недрами в этой зоне. Коэффициент снизится с 1,5 до 1, что позволит уменьшить стартовый платёж для инвесторов.

«В первые недели, когда мы стали обсуждать с промышленниками проблемные вопросы, выяснилось, что инвестиции в освоение новых месторождений балансируют на грани рентабельности из-за завышенного коэффициента инфраструктурной обеспеченности при стартовом платеже за недропользование», — приводит слова врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса «Комсомольская правда».

Адрей Чибис также отметил, что мурманчане поднимали этот вопрос на совещании у заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева и были услышаны.

Корпорации развития Мурманской области уже поручено начать работу по структурированию новых инвестиционных проектов. Здесь надеются, что нововведение позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Добавим, что предложение о снижении коэффициента инфраструктурной обеспеченности для пользования недрами АЗРФ было впервые озвучено в 2017 году экс-губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.