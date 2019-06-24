Неделя в Татарии выдалась бурной, а завершилась скандалом на главном празднике республике — Сабантуе. Обо всём по порядку.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Татария на «прямой линии» президента

Главной темой недели стала «прямая линия» Владимира Путина. Даже скорее не она, а те вопросы, что жители Татарии подготовили и отправили. В них были и проблемы обманутых дольщиков, и вопросы строительства «мусорного» завода, и проблемы вкладчиков двух крупных «лопнувших» банков, вопросы экологии и ещё множество проблем, вставших в регионе «в полный рост».

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Татария прозвучала ближе к концу общения с президентом. История одной семьи, переехавшей из украинского Дзержинска в Набережные Челны, привела к обещанию Владимира Путина упростить получение гражданства проживающим в РФ украинцам.

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Семья Люльковичей, глава которой Владимир занимается производством музыкальных инструментов, живёт в съемной квартире. У семьи девять детей, с которыми они уехали из Донбасса и нашли убежище в Татарии. Город, где жили Люльковичи, находится на линии между Славянском и Горловкой. Однажды на территорию школы, где учились дети, упал снаряд. Это стало последним аргументом в решении об отъезде, и с 2014 года семья пытается легализоваться в России, но дальше статуса беженцев продвинуться так и не получилось. Помимо родителей и детей, с Люльковичами уехали и другие члены их большой и дружной семьи.

«Каждые два месяца наша соседка достаёт повестки из двери. Приходят, даже спрашивают, где мы находимся, где мы прячемся, кто знает, где мы. А мы идти обратно и убивать своих не хотим», — объясняет нежелание возвращаться в родные места один из членов семьи.

ИА Красная Весна Разрушенный от обстрелов ВСУ дом в ДНР

Проблема с получением статуса возникла в связи с тем, что под указ, подписанный 29 апреля, об упрощённом получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в России, семья не подпадает. Люльковичи попросили президента помочь с получением гражданства.

«29 апреля — Вы упомянули об этом указе. Есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации, в упрощённом порядке получать гражданство Российской Федерации. Я посмотрю, как это действует на практике», — пообещал президент, добавив, что «Рустам Нургалиевич слышит» и он с ним поговорит, чтобы понять, что нужно сделать в этом конкретном случае.

«В отношении Вашей семьи и семьи Ваших родственников решение будет принято быстро, а в целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу, для того чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным, — собственно говоря, я уже говорил об этом, — даже и не только находящихся на территории России», — заявил глава государства.

Казань лишили Европеады?

Ходят слухи, что Казань не примет Европеаду 2023 года, потому как Россия не стала подавать заявку столицы Татарии на Европейские игры 2023 года.

Напомним, вторые игры в истории проходят на сегодня в Минске. Там же должен пройти выбор новой столицы спортивного праздника, что примет его через четыре с лишним года. Казань планировалась как возможная площадка, ведь после Универсиады-2013 в регионе осталось много спортивных объектов, соответствующих высоким требованиям международных стандартов.

(сс) Dzyanis Kurhan Знак в форме логотипа II Европейских игр. Минск

Издание «Бизнес-онлайн» со ссылкой на собственные источники сообщило, что, «вероятнее всего, вмешались планы Екатеринбурга на Универсиаду-2023».

"Федеральный Минспорт поддержал только одну заявку: мол, у столицы РТ и так все в порядке, а вот уральский мегаполис нужно поддержать. Наши источники также рассказывают, что важную роль в решении сыграла смена профиля деятельности в правительстве вице-премьера РФ Виталия Мутко, который теперь занимается строительством, и обновление команды в Минспорте», — пишет издание.

Выборы в Госсовет: Минниханов вне списка

Единороссы Татарии определились с кандидатами на предстоящих выборах в Госсовет, что пройдут 8 сентября.

На партийной конференции был сформирован список. Отделение выдвигает 56 кандидатов по единому избирательному округу и 46 по одномандатным округам. Возглавил партийный список в качестве локомотива действующий спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, а не глава республики Рустам Минниханов. Последний в него не вошёл. Известно также, что участвовать в перевыборах не будут 39 из 82 действующих депутатов.

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Главными интригами предвыборной борьбы станет фамилия спикера нового созыва, переход членов правительства в Госсовет и опустеют ли кресла двух мэрий, чьи главы участвуют в выборах. Слухи о том, что Фарид Мухаметшин уступит много лет занимаемое кресло, ходят давно. Среди основных претендентов — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и действующий заместитель Мухаметшина Юрий Камалтынов.

В списки на участие попали и мэр Зеленодольска Александр Тыгин, и глава Елабужского района Геннадий Емельянов. Казанские СМИ уже задаются вопросом, а не решили ли градоначальники сменить свои кресла.

President.tatarstan.ru XXX Конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Тыгин в комментариях газете «Коммерсантъ» не дал однозначного ответа на вопрос о том, хочет ли он работать в Госсовете: «Есть понятие партийной дисциплины. Не торопитесь».

Примечательно, в выборах также участвуют глава Спасского района Камиль Нугаев, глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов, глава Агрызского района Валерий Макаров и глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Есть в списке и пять членов республиканского правительства, в их числе, помимо Марата Ахметова, министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев, глава республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», бывший пресс-секретарь Минтимера ШаймиеваАйрат Зарипов, министр спорта республики Владимир Леонов и отработавший лишь год в должности министра здравоохранения Марат Садыков.

Рустам Минниханов, комментируя включение в список членов правительства, заявил, что они опытные, прошли большой путь: «Парламент должен быть профессиональный».

Уже известно, что в выборах примет участие и партия, которую за глаза зовут спойлером КПРФ — «Коммунисты России».

Сабантуй не без ложки дёгтя

Празднование Дня плуга не обошлось в этом году без своей ложки дёгтя.

В соцсетях жители массово жаловались, что в казанском посёлке Мирный, где была главная площадка Сабантуя, образовалась огромная очередь. Жителей не запускали внутрь.

«Людей не впускают на Сабантуй. Люди туда идут, а полиция разворачивает. Говорят, там ждут Рустама Минниханова», — процитировало в день праздника издание «Idel.Реалии» своего читателя.

Жители были недовольны, скандировали «позор».

"На главную площадь Сабантуя в Мирном не пускают ни журналистов, ни детей, ни стариков, никого. Видимо, это из-за того, что приехал президент Туркменистана. А на улице, между прочим, дикая жара, духота и толпы людей. Образуется давка. Кому-то уже вызвали скорую помощь?» — цитирует другого читателя издание «Вечерняя Казань».

Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru Сабантуй

Позднее выяснилось, что в этот день на главной площадке Сабантуя в числе высоких гостей действительно был не только глава республики, но и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, посетивший регион с рабочим визитом.

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Тем временем на фоне оставшейся за забором толпы горожан, которых на праздник не пустили, Рустам Минниханов заявил: «Сабантуй — это праздник земледельцев и хлеборобов».

"Их труд — основа благополучия и процветания нашей республики. Этот праздник очень важен для нас. Он нашел яркое отражение в богатой палитре культуры народов России».

Подобное отношение к жителям вызвало недовольство:

«Просто позор для властей столицы и республики. У народа и так не много праздников, а у слуг народных их достаточно. И очень обидно за целые районы, которые отгородились от жителей республики и столицы высокими воротами и никого не пускали. В общем, мягко говоря, смазали праздник, а жёстко почитайте в сетях, как люди в духоте стояли с детьми, пока кортеж кондерами проведут, неужели нельзя для випов отдельный въезд, ну, не хотите с быдлом пересекаться, ну и мы с вами тоже пересекаться не хотим», «Казанцы чужие на этом празднике», «Надо было не по Парижем с Сабантуем ездить, а в Туркменистан. И дешевле, и татарстанцам бы праздник не испортили».

Страсти по генплану Казани

Неделя завершилась не только празднованием Сабантуя, но и митингом, на котором жители говорили своё нет действующей редакции проекта генерального плана Казани. «Яблоком раздора» являются планы мэрии построить дороги по действующему жилому массиву и зелёным зонам.

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Протестные акции начались в столице Татарии более года назад, жители пригородных посёлков развили активность, в том числе и обращались к Владимиру Путину. В своём последнем обращении к Минэкономразвития России они назвали проект чудовищным. В ведомстве, которое также должно сказать своё веское слово по планам застройки, горожан поддержали.

Марат Мугинов. kzn.ru Встреча с жителями пос.Дербышки. 30.04.2019

В письме, адресованном активистам, говорилось, что «разногласия по указанному проекту не были урегулированы, Минэкономразвития России в установленные сроки будет выдано сводное заключение о несогласии с проектом генерального плана».

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20 июня на сессии Казанской городской думы мэр Ильсур Метшин прокомментировал споры вокруг проекта генплана, подчеркнув, что вопрос планирования достаточно сложный, но Казань развивается стремительными темпами:

«Ничего не делать — это коллапс. Сейчас рассматривается максимальное количество вариантов, и все возникающие вопросы мы будем решать в интересах большинства».

Он уточнил, что некоторые проекты будут реализованы через десятилетия, но красные линии и коридоры должны заложить уже сейчас.

23 июня жители вышли высказать собственное мнение о планах мэрии. В их руках были плакаты «Нет трассе в нижней Новой Сосновке и Дербышках», «Генплан делает бомжами жителей Шоссейная — Тополевая», «Не дадим снести наши дома», «Требуем пересмотра генплана с учётом интересов жителей Казани», «Не рушьте судьбы тысяч», «Такой генплан нам не нужен».

«Оторвали голову Ильича!»

Реконструкция памятника Владимиру Ленину в Рыбной Слободе обернулась громким скандалом и обвинениями в вандализме.

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Началось всё с видео жителя района, где он показывал, как с памятника «снимают голову». Это возмутило отделение КПРФ.

Хафиз Миргалимов. «Под покровом ночи взяли и оторвали голову Ильича. Это последствия молодости главы района, неопытности, незнания политической ситуации, истории Компартии и роли Ленина в событиях, которые происходили в мире. По политической истории нашей страны я бы ему поставил двойку, даже единицу», — заявил в комментариях «Бизнес-онлайн» первый секретарь региональной ячейки КПРФ, депутат Госсовета РТ

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Владимир Ильич Ленин

На непочтительное отношение к памятнику коммунисты намерены жаловаться Рустаму Минниханову.

«Мы считаем, что в таких случаях, когда речь идет о демонтаже, переносе памятников Ленину, необходимо информировать КПРФ. Мы представляем партию Ленина в Татарстане. Это исключительная историческая личность. Он перевернул не только Россию, но и весь мир», — цитирует Миргалимова издание «Коммерсантъ».

Позднее районные власти напомнили, что о планах провести благоустройство площади они говорили публично ещё в апреле, тогда же уточнялось, что памятник ждёт реконструкция, а потом его вернут на центральную площадь, но в другое место — недалеко от прежнего.

Экономика недели

Важным событием для сферы экономики Татарии стал визит делегации Туркмении, которую возглавлял президент Гурбангулы Бердымухамедов. Результатом визита стали планы по открытию генерального консульства в Казани, а также увеличение числа рейсов с двух до трёх в неделю.

В присутствии Минниханова и Бердымухамедова был подписан также ряд соглашений о сотрудничестве. Самой весомой стала договорённость ПАО «КамАЗ» с агентством «Туркменавтоулаглары» о поставке автотранспортной техники. Соглашение предполагает поставку порядка 2 тыс. грузовиков.

Подробнее о соглашениях: Туркмения может открыть генконсульство в Казани

«Мы с удовольствием закупили бы судно для экскурсионных поездок, мы с удовольствием закупили бы ту продукцию, которую вы сегодня нам показывали на выставке, — это те самолеты, которые будут использоваться в сельском хозяйстве и по другим направлениям», — цитирует Бердымухамедов издание «Татар-информ».

Глава Туркмении также уточнил, что есть интерес к сотрудничеству с республикой в топливо-энергетической сфере.

Ещё одно важное событие для региона — выставление на продажу завода Ford в Набережных Челнах. Он будет продан с таким же предприятием во Всеволожске (Ленинградская область) в ходе реструктуризации бизнеса компании. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Стоимость пока неизвестна.

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Напомним, компания отказалась от производства легковых автомобилей в России в рамках совместного производства с «Соллерс». Останется после реструктуризации лишь предприятие в Елабуге, которое выпускает Ford Transit.

Также на прошлой неделе глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев посетил Казань. Во время визита он заявил, что ожидаются новые контракты для предприятий республики.

«Сегодня объём контрактных обязательств Рособоронэкспорта на экспорт продукции, производимой предприятиями Республики, превышает 500 млн долларов. При этом мы ожидаем пополнения этого портфеля, поскольку в оборонной продукции региона заинтересованы десятки стран, в основном из Азии и с Ближнего Востока», — заявил он.

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Рустем Кадыров. president.tatarstan.ru Встреча Рустама Минниханова с Александром Михеевым

Делегация Татарии на неделе также не сидела на месте, посетив Тюмень и Китай. С губернатором Тюменской области Александром Моором было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Рустам Минниханов заявил, что Тюменская область является одним из ведущих регионов страны, обладает мощным промышленным и научным потенциалом:

«На территории Тюменской области реализуется много интересных проектов. Мы внимательно следим за теми преобразованиями, которые происходят в регионе, и многому у вас учимся. Горизонтальные связи между субъектами очень важны».

В Китае Минниханов встретился с секретарём комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжаном Цинвэем, во время общения с которым глава Татарии отметил, что «у регионов хороший потенциал для развития не только экономических контактов, но сотрудничества в сфере образования и науки, культуры и туризма».

В Харбине в рамках визита прошел деловой форум «Татарстан — Хэйлунцзян». На нём глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина представила торгово-экономический и инвестиционный потенциал региона и ответила на вопросы китайских гостей.

Напомним, за три года внешнеторговый оборот между Татарией и Китаем вырос более чем в два раза и по итогам 2018 года составил 628,7 млн долларов США. При этом экспорт — 198,2 млн долларов США, импорт — 430,5 млн долларов США.

Карикатурный скандал

Карикатура башкирского художника Камиля Бузыкаева, на которой была изображена общеизвестная проблема с проституцией на трассе в сторону Казани, стала основанием для громкого скандала, в который пришлось вмешательства врио главы Башкирии Радию Хабирову. А точку в споре о том, обидным ли было изображение, поставит прокурор, к которому обратились активисты союза татарской молодёжи «Азатлык».

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Напомним, известный художник из Уфы обнародовал карикатуру, на которой изображена девушка лёгкого поведения в калфаке и с чак-чаком в руках, а над её головой визит растяжка с надписью на английском языке, в переводе «Добро пожаловать в Казань». Подобное использование национальных символов обидело некоторых жителей Татарии, а и.о. главы Союза татарской молодежи «Азатлык» Рафик Каримуллин и вовсе обратился в прокуратуру Башкирии с просьбой проверить карикатуру на наличие признаков разжигания межнациональной розни. В заявлении говорилось, что «данная карикатура оскорбляет татарских женщин, унижает и оскорбляет весь татарский народ».

Острая ситуация

При этом далеко не все жители Татарии поддержали подобные заявления, некоторые не усмотрели ничего националистического в карикатуре.

Скандал набирал обороты, и в конце концов в него вмешался Радий Хабиров.

«Кажется, пора пришла и мне вмешаться… Камиль — натура творческая. Его рисунки мне порой нравятся, но бывает, что и нет. (Меня он, кстати, тоже не жалеет). Вот тот, что про казанскую дорогу М7, — явно перебор. Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями», — написал глава Башкирии на своей странице в соцсетях.

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После этого художник публично сообщил, что признал ошибки. Извинился он новой карикатурой «Сестры и братья татары, прошу простить, был не прав». Несмотря на это, жительница Татарии в открытой петиции потребовала извинений от художника и Радия Хабирова, потому как, по её мнению, «оскорбления, нанесённые башкирским художником в адрес всех татарских женщин, наносят огромный вред дружбе между братскими народами Башкирии и Татарстана».

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Сам Камиль Бузыкаев этому удивился, при чём здесь Хабиров. В интервью казанскому изданию он отметил, что извинился, потому что чувствует, «что-то сделал не так».

"Вообще, это родственные народы, так же как русские и украинцы, сербы и хорваты. Люди веками живут вместе, но в течение одного часа становятся лютейшими врагами. Лучше в это дело не лезть. Не знаю, почему самые близкие становятся врагами», — цитирует художника издание «Бизнес-онлайн».

ЧП с пароходом

Неделя не обошлась без происшествий. 22 июня поздним вечером на горячую линию МЧС поступил сигнал о пожаре на пассажирском теплоходе «Василий Чапаев», следовавшем из Москвы в Тетюши. Его движение было остановлено, пожар устранили. Никто не пострадал.

По сведениям управления МЧС, на корабле было 129 пассажиров и 42 члена экипажа, но паники удалось избежать. Позднее стало известно, что загорелся силовой кабель дизель-генератора. Теплоход был отбуксирован к пристани Нижнего Услона. Пассажиров обеспечили водой и питанием. После проверки всех систем теплоход продолжил движение.

(сс) Mike1979 Russia Речной круизный теплоход «Василий Чапаев»

Отметим, судно представляет собой двухпалубный теплоход проекта 305 «Дунай». Он был построен на венгерском заводе в 1964 году. После этого его передали в Уфу, откуда он и начал свой путь пассажирского судна. Вместимость — 162 человека.

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