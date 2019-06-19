Ожидаются новые контракты: глава «Рособоронэкспорта» посетил Казань

Казань, , 11:03 — REGNUM Объём обязательств АО «Рособоронэкспорт» по контрактам на экспорт продукции, которую производят предприятия Татарии, превышает 500 млн долларов и может ещё расшириться. Об этом сообщил гендиректор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, посетивший 19 июня 2019 года Казань с рабочим визитом, передаёт ИА REGNUM.

В столице Татарии Михеев встретился с главой региона Рустамом Миннихановым. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество оборонных предприятий республики и их вклад во внешнеторговый оборот.

Александр Михеев отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, расположенные в регионе, «играют ключевую роль в исполнении многих экспортных контрактов в области военно-технического сотрудничества» и уточнил, что объём контрактных обязательств компании на экспорт продукции, производимой предприятиями Татарии, на сегодня превышает 500 млн долларов.

«При этом мы ожидаем пополнения этого портфеля, поскольку в оборонной продукции региона заинтересованы десятки стран, в основном, из Азии и с Ближнего Востока», — добавил глава «Рособоронэкспорта».

Напомним, в середине мая 2019 года с коротким рабочим визитом в рамках серии совещаний по военной тематики в Казани побывал Владимир Путин. Он посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где ознакомился с образцами современной авиатехники, и пообщался с рабочими.

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На сегодня в Татарии численность занятых в оборонно-промышленной отрасли специалистов превышает 47 тыс. человек. Предприятия республики выпускают вертолёты типа Ми-17, «Ансат», сторожевые корабли «Торнадо», «Сарсар», фрегаты «Гепард 3.9», бронеавтомобили «Тайфун-К».