Защитите единственного резервата ЮНЕСКО: жители Татарии — Путину

Казань, , 07:11 — REGNUM Активисты группы «Защитники заповедной земли в РТ» в видеообращении, записанном в преддверии прямой линии президента, просят Владимира Путина поддержать инициативу по защите единственного в Татарии резервата ЮНЕСКО — биосферного Волжско-Камского заповедника. Они не только говорят об угрозе уничтожения переходной зоны резервата, но и готовы предложить свой проект развития. Об этом говорится в видеообращении, обнародованном на странице группы, передаёт ИА REGNUM.

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Напомним, экоактивисты уже третий год отстаивают земли рядом с Волжско-Камским заповедником, на которых планируется строительство песчаных карьеров, что будут стоять всего в 600 метрах от жилой застройки. Эксперты в один голос говорят, что карьеры, если таковые построят, несут риск для заповедника, к тому же подобные стройки могут снять с объекта статус резервата ЮНЕСКО, присвоенный в 2005 году. Ситуация сложилась таким образом, что напрямую повлиять на решение властей о застройке администрация заповедника не может — участки расположены в переходной зоне.

Заповедник, созданный в апреле 1960 года, раскинулся на территории двух районов — Зеленодольского и Лаишевского, общая площадь заповедника, призванного сохранить природный комплекс надпойменных террас реки Волги, — 11 377 га.

Жители двух поселений Зеленодольского района, проживающие рядом с Раифским участком заповедника, в своём обращении говорят, что их земля и «единственный в республике резерват ЮНЕСКО под угрозой».

"Большую часть пригодных для земледелия полей Большеключинского поселения в переходной зоне резервата планируют отдать под карьеры и ИЖС. Делают это вопреки природоохранному законодательству. Карьеры и новые застройки уничтожат ценность биосферного заповедника. Возникшая угроза сплотила нас за два года. Мы предлагаем свой проект развития и защиты территории резервата», — отмечают активисты и просят Владимира Путина поддержать их инициативу.