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В Татарии загорелся пассажирский теплоход «Василий Чапаев»

Происшествия

Угрозы жизни пассажирам и членам экипажа нет

В Татарии загорелся пассажирский теплоход «Василий Чапаев»
Mike1979 Russia
Речной круизный теплоход «Василий Чапаев»

Казань, 23 июня 2019, 02:18 — REGNUM  В связи с пожаром, произошедшим в машинном отделении пассажирского теплохода «Василий Чапаев», движение судна остановлено, сообщает 22 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

О пожаре на следующем по Волге из Москвы пассажирском судне на горячую линию МЧС сообщили в 22:30. Как стало известно, в машинном отделении «Василия Чапаева» загорелся силовой кабель.

Сообщается, что в результате инцидента на судне никто не пострадал. В настоящий момент на теплоходе находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Движение судна в настоящее время остановлено. К теплоходу прибыл толкач, в случае необходимости судно может быть отбуксировано к находящейся неподалеку пристани Нижнего Услона. Паники среди пассажиров нет, все они обеспечены водой и питанием.

После ликвидации возгорания, на судне идет проверка всех систем. Ожидается, что теплоход продолжит движение утром.

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