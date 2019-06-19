От главы Башкирии хотят публичных извинений за карикатуриста из Уфы

Казань, , 04:05 — REGNUM Скандал вокруг карикатуры художника из Уфы, в которой активисты из Татарии усмотрели разжигание межнациональной розни, вышел на региональный уровень — теперь публичных извинений хотят от врио главы Башкирии Радия Хабирова, а не только от самого автора Камиля Бузыкаева. Извинения последнего обиженных жителей Татарии не устроили. На одной из открытых площадок появилась петиция с требованием к Хабирову, набравшая уже свыше 2,5 тыс. подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, после того, как известный в Башкирии художник Камиль Бузыкаев обнародовал карикатуру на казанскую объездную дорогу, где на переднем плане была изображена женщина лёгкого поведения в калфаке и с чак-чаком, на него затаили обиду в Татарии. Союз татарской молодёжи «Азатлык», усмотрев в изображении признаки разжигания межнациональной розни, обратился в прокуратуру Башкирии с просьбой привлечь художника к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ. Мнения жителей Татарии и Башкирии разделились. Одни увидели в карикатуре оскорбление, а другие — наличие проблемы на трассе М7 «Волга». Когда скандал набрал обороты, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях отметил, что рисунок «про казанскую дорогу М7 — явно перебор», добавив, что можно говорить о нарывах городов, но наделять их национальными признаками некорректно. Хабиров добавил, что художнику надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед братьями.

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После этого, Камиль Бузыкаев на своей странице ответил, что «есть темы очень деликатные» и признал свою ошибку.

«Да, иногда могу и пересолить. Радий Фаритович, не могу оспаривать вопросы в которых Вы имеете опыта больше чем я. Вам я верю. В своём этом мессидже я искренен. Я, конечно, infant terrible и иногда, возможно, берегов не вижу. Но ошибки нужно уметь признавать. Признаю», — написал карикатурист.

Впрочем его извинение устроило не всех, в нём усмотрели «троллинг» и не увидели самого извинения: «Он признает ошибку, но это его личное дело. Бузыкаев не извинился. А должен!«

Более того, на одной из платформ появилось открытое обращение к Радию Хабирову, набравшее уже свыше 2,5 тыс. подписей, в котором извинений требуют также от него.

«Оскорбления, нанесённые башкирским художником в адрес всех татарских женщин, наносят огромный вред дружбе между братскими народами Башкирии и Татарстана!» — говорится в петиции и уточняется, что это «требует публичных извинений как от него самого, так и от врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова!».

Впереди по этому делу ещё решение прокуратуры, куда обратились татарские активисты.