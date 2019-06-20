Путин пообещал упростить получение гражданства проживающим в РФ украинцам

Казань, , 15:59 — REGNUM Многодетная семья Люльковичей из украинского Дзержинска (ныне Торецк), которая в 2014 году из-за войны на Донбассе переехала в Россию, в Набережные Челны (Татария), и до сих находится в статусе беженцев, на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным попросила помощи в получении гражданства. На что глава государства пообещал, что «по вашей семье и родственникам решение будет принято быстро», по данному вопросу «поговорим» с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Путин отметил, что в любом случае «будем стремиться к тому, чтобы либерализировать» процесс получения российского гражданского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Члены семьи Люльковичей, в которой воспитываются девять детей, не могут получить гражданство России и находятся в статусе беженцев, в том числе из-за невозможности подтвердить свои доходы. И они также не подпадают под действие закона об упрощенном получении гражданства для жителей Донбасса, поскольку Дзержинск сейчас находится под контролем Киева.

«Под действие этого закона не подпадают я и моя семья, тысячи жителей, которые живут в России. Мы вас просим, помогите нам с получением гражданства. Надежда умирает последней», — обратился с просьбой к президенту глава семейства Владимир Люлькевич.

На что Владимир Путин заметил, что «есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации, в упрощённом порядке получать гражданство Российской Федерации»:

"Я посмотрю, как действует на практике норма, которая принята недавно. Уже знаю, что есть и проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют получение каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли представляется возможным. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить.

Рустам Нургалеевич (глава Татарии Рустам Минниханов, прим. ИА REGNUM ) слышит, мы с ним поговорим, что нужно сделать, чтобы в вашем конкретном случае решить этот вопрос, и как можно быстрее. В отношении вашей семьи и в отношении ваших родственников решение будет принято быстро. А в целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу для того, чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, процесс был максимально либеральным».

Владимир Путин также сообщил, что приходит «много вопросов от граждан Украины, которые не находятся на территории Российской Федерации, а находятся где-то за границей»:

"Кстати говоря, в том числе и на территории самой Украины. Чтобы получить гражданство России, нужно всё-таки приехать в Российскую Федерацию. Я с трудом себе представляю, что в сегодняшних условиях на Украине можно просто обратиться в наши консульские учреждения и решить этот вопрос. Но по-любому мы будем стремиться к тому, чтобы либерализировать этот процесс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах ЛНР и ДНР. Такое право получили граждане, которые не имеют гражданства или подданства другого государства, родились и постоянно проживали в Крыму, однако выехали за его пределы до 18 марта 2014 года, когда полуостров по результатам проведенного там референдума включили в состав России.