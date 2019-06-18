Хабиров попросил художника извиниться за карикатуру про Татарию

Уфа, , 18:28 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров полагает, что художник Камиль Бузыкаев должен извиниться за карикатуру про трассу М-7 «Волга» в Татарии. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях, отметив, что «настала пора вмешаться».

«Его рисунки мне порой нравятся, но бывает, что и нет. (Меня он, кстати, тоже не жалеет). Вот тот, что про казанскую дорогу М7 — явно перебор», — прокомментировал Хабиров.

При этом глава республики отметил, что Бузыкаев — натура творческая.

«Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями», — заключил Хабиров.

ИА REGNUM напоминает, ранее Бузыкаев опубликовал карикатуру, где женщина, вероятно, лёгкого поведения, на голове которой национальный татарский головной убор — калфак и с блюдом чак-чака в руках что-то предлагает туристам. При этом сзади стоит автомобиль, из окна которого торчат задранные вверх ноги другой девушки в туфлях на каблуках. Сзади висит растяжка с надписью «Welcome to Kaza…». Позднее рисунок был удален.

В социальных сетях жители Татарии увидели намек на готовность республики предоставить любые услуги зарубежным гостям. А и. о. председателя Союза татарской молодежи «Азатлык» Рафик Каримуллин обратился в прокуратуру с просьбой проверить карикатуру по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), уточняет «Коммерсант — Казань».

"В комментариях в прессе карикатурист указывает, что хотел поднять вопрос, связанный с проституцией, однако, судя по рисунку, он подчеркнул национальную принадлежность женщин легкого поведения. Мы считаем, что данная карикатура оскорбляет татарских женщин, унижает и оскорбляет весь татарский народ», — говорится в заявлении.

В то же время пользователи соцсетей не поддержали Хабирова, указав, что ситуация смахивает на «борьбу с ветряными мельницами».

«Живу в Казани, татарин. Не понимаю, почему он должен извиняться за правду. Ничего националистического на рисунке не увидел», — комментирует один из пользователей.

Многие считают, что художник осветил актуальную проблему и необходимо ее решать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга руководителя республики Каринэ Хабирова поделилась впечатлениями о концерте в рамках фестиваля «Сердце Евразии», обвинив в неуважении к зрителям артиста Элвина Грея, который, по ее мнению, выступал слишком долго.

Певец отметил, что, согласно программе, он должен был выйти на сцену в 21:30 по местному времени, однако это произошло лишь в 23:00.

«Никто не предупредил нас ни до выхода на сцену, ни во время выступления о необходимости «урезать» программу. О том, что я своим выступлением сократил время других артистов, мне стало известно после концерта», — заверил исполнитель.

Он извинился перед зрителями, которые могли расценить превышение тайминга его выступления на 13 минут неуважением.