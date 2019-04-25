23 апреля в ходе 35-го заседания Ростовской-на-Дону городской думы глава администрации областного центра Виталий Кушнарёв объявил о досрочном сложении полномочий. За два года до окончания срока контракта. О причинах ухода сити-менеджера не сообщается. Известно, что решение было одобрено губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Но вопрос даже не в причине принятого решения и не в его одобрении. Господин Кушнарёв покинул руководящий пост, оставив после себя множество нерешённых проблем. ИА REGNUM подготовило обзор событий, которыми сопровождалась работа ростовского сити-менеджера.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев, губернатор Ростовской области

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Человек огня

Событием под номером один за время руководства Виталия Кушнарёва стала череда пожаров, которая произошла в 2017 году. Крупнейшим в истории города-миллионника стал пожар в районе Театрального спуска, который огнеборцы с добровольцами тушили более суток. Площадь возгорания превысила 10 тыс. квадратных метров. Сотни семей лишились крыши над головой, десятки пострадали, один человек погиб, не успев выбраться из горящего дома.

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Практически сразу после пожара ростовский градоначальник заявил, что восстанавливать жильё горожанам не разрешат, а на месте пепелища будут построены объекты социальной инфраструктуры, новая транспортная артерия. Отказ в восстановлении имущества получили даже те погорельцы, чьи дома независимая экспертиза признала пригодными для жилья.

Кроме того, жилищный вопрос некоторых горожан, потерявших в огне абсолютно всё, до сих пор не решён. Ряд погорельцев, получивших компенсацию от муниципалитета и добро на покупку жилья, в ближайшее время могут и вовсе лишиться крыши над головой. Так, семья Минаевых приобрела на компенсацию в размере 3,1 млн рублей дом на 31-ой линии. Однако спустя время выяснилось, что дом был построен незаконно. В случае сноса семья может лишиться жилья, только на этот раз без каких-либо компенсаций.

«С октября у нас идут суды. Я звонила в департамент (имущественно-земельных отношений — прим. ред.), говорю: «Вы же проверяли всё». Отвечают: на тот момент всё было хорошо. Позвонила в администрацию Пролетарского района Савельеву, он мне говорит: «Я вам сочувствую», — цитирует издание bloknot-rostov.ru слова Ирины Минаевой.

Donland.ru После пожара

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Жилищный вопрос ростовских погорельцев полностью не решён

Осенью того же года произошло несколько серьёзных пожаров на рынках. Так, огонь на территории вещевого рынка «Восточный», который в народе называют по старинке — «Темерник», пожарным расчётам удалось потушить только спустя почти 12 часов. Пламя прошлось по площади в 6 тыс. кв. метров, торговцы потерпели многомиллионные убытки. Пожар, которому был присвоен четвёртый ранг сложности, произошёл осенью 2017 года и на рынке «Атлант». Пламя распространилось на площади 1 тыс. кв. м.

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Ещё один пожар вспыхнул в центре столицы юга России неподалёку от здания городской администрации. Гостиница, расположенная по переулку Семашко, по словам очевидцев, сгорела, словно тополиный пух. Из расположенного рядом многоквартирного дома и детского сада было эвакуировано более 160 человек — дети и взрослые. Жертв избежать не удалось — двое сотрудников отеля погибли. Кроме того, сгорело семь машин.

Транспортная революция

ИА REGNUM много писало о транспортной революции, которую учинили ростовские чиновники в преддверии зимы, и следило за последствиями принятых мер. Сказать, что власти занялись издевательством над пассажирами — не сказать ничего. Оптимизация транспортной сферы в областном центре стоила должности заместителю главы ростовской администрации Евгению Лебедеву и заместителю губернатора Владимиру Крупину, курировавшему в том числе транспортную сферу.

В течение нескольких месяцев администрация города «полной ложкой» расхлёбывает последствия реформы в сфере пассажирских перевозок. Еженедельно сообщается о сотнях нарушений, которые допускают перевозчики, с которыми заключены муниципальные контракты на перевозку пассажиров. Кто их выбирал? Чем прежняя схема движения транспорта была плоха? Кто должен следить за выпуском автобусов, маршрутных такси и другого транспорта на линии? На эти вопросы у властей был всегда практически один и тот же ответ: «Зато пассажирский транспорт (за столько-то лет) обновлён».

Donland.ru Автобусы

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Кадровый вопрос

Обращает на себя внимание тот факт, что в ноябре 2018 года Виталий Кушнарев вернул на должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Сакеллариуса, уволенного по решению суда в июле 2018 года с формулировкой «по утрате доверия». Поводом для обращения в суд послужили итоги проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе в администрации. Так, согласно результатам инспекции, Сакеллариус не принял мер по урегулированию конфликта интересов, связанного с исполнением должностных обязанностей в одной сфере деятельности с его сыном, возглавляющим группу управляющих компаний в Ростове-на-Дону. Приговор был обжалован Сакеллариусом.

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В декабре прошлого года против возвращения чиновника выступил главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов. Он уточнил, что Сакеллариус вошёл в федеральный «список коррупционеров», а также отметил, что прокуратура подала кассационную жалобу в Ростовский областной суд. При отрицательном результате региональная прокуратура намерена обратиться в Верховный суд РФ.

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Ещё одним «тёмным пятном» стал арест главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ). Несмотря на то, что чиновник на время следственных действий помещён в СИЗО, Кушнарёв не освободил его от занимаемой должности.

Rostov-gorod.ru Роман Илюгин

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«Не верю!»

Смех сквозь слёзы вызвал у ростовчан капитальный ремонт улицы Станиславского. Всю транспортную артерию чиновники должны были реконструировать к чемпионату мира по футболу. Средства, выделенные на дорожные работы, немалые — 1 млрд рублей. Мало того, что чиновники постоянно кормили «завтраками» и сорвали все допустимые сроки сдачи улицы, ещё и выделенных средств оказалось мало. Был объявлен дополнительный конкурс на проведение работ стоимостью 84 млн рублей.

Как выяснилось, не вся улица была отремонтирована. Работы по реконструкции чиновники пообещали продолжить после завершения чемпионата мира по футболу. Но работы не начаты, а жители жалуются на качество ремонтных работ, которое оставляет желать лучшего.

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«Мы — узники Станиславского!» — ростовчане возмущены ремонтом улицы

Многострадальная Большая Садовая

Центральная улица донской столицы также претерпела изменения к мундиалю. Правда, сроки преображения изрядно затянулись, как и в случае с улицей Станиславского. На это неоднократно указывал глава региона Василий Голубев. Да и качество выполненных работ по благоустройству главной улицы Ростова-на-Дону Большой Садовой также оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли представители Общероссийского народного фронта, которые провели рейд в прошлом году. Так, на благоустройство улицы было выделено почти 150 млн рублей.

«Все вопросы направим в правоохранительные органы, а также привлечем независимых экспертов к проверке качества материалов и проектирования. Бюджетные средства на улучшение комфортной среды для граждан необходимо тратить эффективно, а не просто «осваивать». Очень часто люди со всей страны рассказывают о том, что с приходом нового руководства в городах первым делом начинается замена плитки. А при проверке выявляются факты аффилированности подрядчика и чиновника», — подчёркивал депутат Госдумы Антон Гетта.

Выявленные дефекты подрядчик пообещал устранить за свой счёт. Устранил ли?

Donland.ru Ремонт улицы

Обратная связь

Конец 2017 года в Ростове-на-Дону был ознаменован требованием отставки градоначальника. С просьбой снять Кушнарёва с должности к президенту России Владимиру Путину обратился горожанин. Он пожаловался главе государства на отсутствие двусторонней связи с сити-менеджером и представителями администрации города-миллионника, а также на отсутствие результатов деятельности. В числе деяний сити-менеджера были указаны: качество работы общественного транспорта, затянувшийся ремонт улиц Станиславского и Большой Садовой, массовая вырубка деревьев по всему городу, выдача разрешений на строительство домов без инфраструктуры, некачественный ремонт моста на улице Малиновского.

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«Это кадровое решение губернатора» — об отставке ростовского сити-менеджера

После этого ростовский градоначальник вроде как попытался попасть на одну волну с горожанами. Но вместо этого лишь пополнял список «крылатых фраз».

«Я хочу, чтобы каждый из них под этой ёлочкой загадал своё заветное желание, и оно обязательно сбудется. Потому что Новый год — пора праздников, пора чудес, пора сбыч важных мечт», — сказал Виталий Кушнарёв, поздравляя горожан с Новым 2017 годом.

Фраза «Наберитесь терпения», которую Кушнарёв произнёс в прямом эфире во время обсуждения транспортной реформы, вызвала бурю негодования. Как раз в эти дни горожане часами ожидали своего транспорта на остановочных комплексах, замерзая в итоге и возвращаясь домой.

«У нас есть такое понимание, как нам должны. Почему-то мы все думаем, что город должен и обязан. Это так, есть полномочия, которые мы реализуем в сфере благоустройства и содержания объектов, но если бы каждый руководитель на своём месте так рассуждал [взялся бы за расчистку территории от снега и наледи], то на улицах стало бы чище и мы бы жили в более комфортном городе», — сказал сити-менеджер на встрече с предпринимателями. По его мнению, о борьбе с последствиями снегопада должны думать бизнесмены, а не коммунальные службы.

Rostov-gorod.ru Уборка снега

Подробнее: «Почему-то мы думаем, что город должен и обязан» — ростовский сити-менеджер

В марте 2019 года известный блогер Илья Варламов раскритиковал слова градоначальника на встрече с горожанами и посоветовал чиновнику сменить работу.

«И то, что вам не нравится то, что рядом вырастают «свечки», то, что вам не комфортно, и то, что окна многоэтажки смотрят вам во двор. Но вы же поймите: это город, он разный, он развивающийся, и это неизбежно. И, возможно, инвесторы предложат вам продать ваш участок, чтобы построить на нём дом и парковку. А если вам мешают такие перемены, может, стоит задуматься о смене места жительства?» — приводит слова сити-менеджера портал Privet-Rostov.ru.

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Послесловие

В общем-то, одобрение губернатора Голубева не удивляет, потому как Кушнарёв — его ставленник. Так, в региональном правительстве будущий градоначальник появился в 2010 году вместе с новым главой региона Голубевым в качестве его помощника. Спустя год Кушнарёв уже был назначен заместителем, первым заместителем руководителя аппарата правительства Ростовской области — управляющим делами. В феврале 2014 года он встал у руля министерства транспорта Ростовской области, 7 ноября 2016 года был назначен главой администрации областного центра. Стоит отметить, что и предыдущий сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань, которым горожане также были недовольны, был из команды главы донского региона. До назначения на пост главы городской администрации он занимал должность вице-губернатора Ростовской области (сразу после его ухода она была упразднена).

Теперь господину Голубеву осталось ответить на вопрос, который сейчас волнует всех жителей Ростова-на-Дону: «Кто следующий?»