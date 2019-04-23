«Человек не тянет город, и Ростов-на-Дону заходит в тупик» — мнение

Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM Блогеры и различные Telegram-каналы предрекали отставку главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва ещё месяц назад. «Даже последний дворник знал, что градоначальник уходит. В кулуарах об этом знали все», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

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«Да, решение Кушнарёв озвучил сегодня, 23 апреля, но такие вопросы с кондачка не решаются и не принимаются. Почему уходит — неизвестно, но с губернатором вопрос согласован. Первая в современной истории города-миллионника досрочная отставка градоначальника говорит о том, что человек не тянет город, и город заходит в тупик. В числе возможных причин отставки — множество непопулярных решений. Мавр сделал своё дело, мавр может уходить», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, ростовский сити-менеджер досрочно подал в отставку. Об этом он объявил сегодня, 23 апреля, на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы. Временно исполнять обязанности главы администрации донской столицы будет первый заместитель сити-менеджера Алексей Логвиненко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отставку Кушнарёва депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов («Справедливая Россия») назвал решением главы региона.

«Наиболее вероятная причина [отставки] — повышение по карьерной лестнице, наименее вероятная — хвосты, которые тянутся с момента строительства стадиона «Ростов-Арена». А может просто устал», — предположил народный избранник.

Пост сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв занял в ноябре 2016 года. В числе его первых заявлений — борьба с транспортными проблемами в городе-миллионнике, а также приведение в порядок системы ливнестоков, которые превращают городские улицы в венецианские кварталы.

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