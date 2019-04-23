Сити-менеджер Ростова-на-Дону подал в отставку

Ростов-на-Дону, , 13:05 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв досрочно подал в отставку. Как сообщает муниципальная газета «Ростов официальный», решение сити-менеджера поддержали депутаты Ростовской-на-Дону городской думы.

«Только что на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутатами принята отставка по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону Кушнарева Виталия Васильевича», — цитирует издание сообщение пресс-службы муниципального парламента.

Также указано, что временно исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель сити-менеджера Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM напоминает, что на должность главы ростовской администрации Виталий Кушнарёв был назначен в ноябре 2016 года. До этого он возглавлял региональное министерство транспорта.

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