Посадки бывших заместителей губернатора и кадровая революция — этот тренд конца 2018 года устойчиво держался в Курганской области и в начале наступившего. Январь 2019 года можно смело назвать началом оптимистичных тенденций в экономике региона. Однако с нарушениями прав человека в Зауралье ситуация осталась неизменно плачевной.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Освежить облик власти»

В Зауралье продолжается кадровая революция, которая стартовала в Курганской области 2 октября 2018 года, когда в регионе сменился руководитель. Прежний губернатор Курганской области Алексей Кокорин покинул пост по собственному желанию. Президент России Владимир Путин назначил на его место временно исполнять обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Вадима Шумкова. С 13 ноября 2018 года в правительстве Курганской области начались массовые отставки замов.

Но свято место пусто не бывает. Со 2 января 2019 года в правительстве Курганской области продолжается обновление костяка заместителей губернатора. На должность вице-губернатора региона назначен Владислав Кузнецов, который ранее занимал пост советника генерального директора ООО «СИБУР» в Москве.

Директором департамента экономического развития Курганской области стала руководитель фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Светлана Афанасьева. Ранее занимавший пост главы департамента Константин Ермаков возглавил региональное финансовое управление. Директором департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства назначен Анатолий Воробьёв, руководителем представительства региона при правительстве Российской Федерации стал Андрей Алексеев.

Помимо этого, в правительстве Курганской области 21 января 2019 года представили нового прокурора региона. Им стал Андрей Назаров, который ранее возглавлял прокуратуры Дагестана и Башкирии. Напомним, прежний руководитель надзорного ведомства Игорь Ткачев в конце 2018 года был назначен на должность заместителя Генерального прокурора России.

Отставки же сошли на нижестоящий уровень — глав муниципальных образований. После трагической гибели шестерых детей и женщины в пожарах 31 января по собственному желанию покинул пост глава Юргамышского района Игорь Касатов.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Вадимом Шумковым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, огненные трагедии произошли с интервалом в один день — 27 и 29 января 2019 года.

В селе Горохово, где ночью 29 января сгорели мать и три её малолетних ребёнка, по словам местных жителей, царит нелегальная торговля «палёнкой». Сельчане назвали как минимум три оживлённые алкоточки, о которых якобы давно известно местным полицейским и администрации. И накануне трагедии в доме, где произошёл пожар, была очередная пьянка.

«У этой женщины, которая погибла, в гостях были двое мужчин — таких же выпивох, как она. Пили, потом они ушли, а она уснула. Там еще сожитель её был, но он спасся — в окно сиганул», — сообщила местная жительница Ольга.

Причиной пожара в селе Раздольное, где 27 января погибли трое несовершеннолетних, могло стать нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования, сообщает СУ СКР по Курганской области. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Что касается пожара в селе Горохово, то там по факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). И будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних.

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В связи с трагедиями в Юргамышском районе, в регионе ввели особый противопожарный режим. Глава Курганской области отметил, что в ряде случаев не срабатывает система.

«Кто-то не дошел до конкретного адреса, не взял неблагополучную семью на учёт, чтобы спасти жизнь детей, кто-то не отработал свои законные задачи и полномочия», — констатировал Вадим Шумков.

Среди мер профилактики намечена проверка реестра семей, находящихся в социально опасном положении, в него также будут внесены ранее не учтённые семьи, которым требуется помощь. Жильё многодетных семей оборудуют пожарной сигнализацией. Глав муниципалитетов обязали нести личную ответственность за соблюдение на вверенной им территории правил и требований пожарной безопасности.

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Пожар

Руководитель Притобольного района Сергей Спирин 1 февраля подал в районную думу заявление об отставке в связи с переходом на новое место работы. Отметим, что на пост главы муниципального образования он был избран депутатами местной думы в январе 2017 года. До этого он был первым заместителем генерального директора ООО «Эвика». В соответствии с уставом района, в случае досрочного прекращения полномочий главы, исполнение обязанностей возлагается на его первого заместителя — Дмитрия Лесового.

И далее, на фоне пертурбаций в правительстве глава региона Вадим Шумков заявил о борьбе с кумовством и новом принципе подбора в резерв высших управленческих кадров Зауралья. По его признанию, существующий кадровый резерв был создан из действующих клерков правительства и «родных человечков». Тогда как области ныне нужны молодые и свежие лица.

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«Мы хотим освежить облик власти в Курганской области, избежать кумовства и сделать так называемый социальный лифт работающим. Мы хотим формировать управленческую элиту. Губернаторская сотня — это, по сути, резерв на гражданскую государственную и муниципальную службу, состоящий из максимально активных и неравнодушных молодых людей, проживающих в Курганской области. Те, кому не хватало «свежего воздуха», кто считал, что перед ними закрыты двери в органы власти», — пояснил Вадим Шумков идею своей «сотни».

Задумка притока свежей крови, конечно, не нова. Калькирована с «президентской сотни» и уже апробирована в других регионах, к примеру в ЯНАО. Но для Зауралья её можно назвать прогрессивной. В принципе, интересно, как сей благородный порыв руководителя региона отразится на улучшении качества жизни курганцев.

«Это не кража, а просто делёжка»

Закат блестящей карьеры экс-замглавы Зауралья Сергея Чебыкина курганцы наблюдали с июля 2018 года, когда он скоропалительно ушёл в отставку и был арестован. Он пришёл в правительство Курганской области в феврале 2014 года советником губернатора Алексея Кокорина с поста доцента кафедры прикладной информатики и экономики Шадринского государственного педагогического института. В ноябре 2015 года он уже стал руководителем администрации главы региона. В январе 2016 года был назначен заместителем губернатора Курганской области — директором регионального департамента экономического развития.

В январе 2019 года Сергей Чебыкин признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Как было установлено в суде, он единолично принял решение, из-за которого бюджет Курганской области потерял миллионы рублей. А именно, ООО «Уральский топливный союз» (УТС) дважды заявлялось на поручительство совета Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области на предоставление предприятию крупного кредита. Однако ООО отказывали в ссуде по ряду причин. Тогда Сергей Чебыкин подписал распоряжение обязать директора Гарантийного фонда заключить договор поручительства между ООО «Уральский топливный союз» и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей. Директор Гарантийного фонда напрямую подчинялся замгубернатора и вынужден был исполнить распоряжение вышестоящего руководства. ООО «Уральский топливный союз» условия кредитного договора не выполнило, и расплачивался в итоге фонд. Прокуратура в обвинении указала, что Сергей Чебыкин не имел права единолично принимать решение о поручительстве. Заметим, что сторона обвинения просила у суда условное наказание для экс-вице-губернатора. Но 15 января суд приговорил уже бывшего чиновника к реальному лишению свободы сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу. В Курганский городской суд 28 января поступила жалоба от адвоката Чебыкина, который надеется на смягчение приговора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

Нерадужные перспективы и у другого экс-замгубернатора — Романа Ванюкова, который томится ныне в СИЗО. Напомним, его задержали 29 ноября 2018 года сотрудники УФСБ России по Курганской области по подозрению в получении трёхмиллионной взятки от посредника директора фирмы, строившей автомобильные дороги на территории Зауралья.

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В его истории с «откатами» вспоминается итальянская песенка в трактовке классика русской литературы Максима Горького: «Если от многого взять немножко — это не кража, а просто делёжка». Уже на первом суде по выбору меры пресечения следствием заявлено, что общая сумма взятки, предназначенной Роману Ванюкову, должна была составить 10% стоимости контракта в 260 млн рублей на строительство дороги в Щучанском районе. Далее выявлены иные эпизоды его мздоимства: следствие полагает, что бывший замгубернатора получил от представителей двух коммерческих организаций взятки свыше миллиона рублей.

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Арест Романа Ванюкова продлён до 28 марта 2019 года.

Экономическое оживление и подъём

Жизнь взаймы в Курганской области продолжается: над регионом висит дамокловым мечом долг в 16,5 млрд рублей при бюджете на 2019 год в 42 миллиарда. Однако экономика Зауралья выходит из состояния стагнации.

Промышленное производство в 2018 году выросло на 2% по сравнению с 2017 годом. И Зауралье незначительно отстаёт от общероссийского показателя роста промпроизводства в 2,9%, сообщает Свердловскстат.

Прибавку региональному индексу производства обеспечили обрабатывающие предприятия, где прирост в январе — декабре 2018 года составил 4,8%. А именно увеличилось число машин и оборудования на 6,2%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 1,1%

Увеличилось в регионе производство лекарственных препаратов, арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, автобусов, пожарных автомобилей, транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог.

Из пищевых продуктов возросло производство мясных консервов, сыров, изделий хлебобулочных недлительного хранения, муки, крупы. Но сократился выпуск мяса птицы, колбас, обработанного молока, кондитерских изделий, минеральных вод.

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Отметим, что, согласно информации правительства Курганской области, регион производит в общероссийском объеме около 40% автобусов среднего класса, 40% радиаторной продукции для автомобильной промышленности, 30% антибиотиков, 25% мостовых металлоконструкций и 19% урановой руды.

Литейный цех (впоследствии кузнечный) Петуховского литейно-механического завода. 1930

Может получить новый импульс развития Петуховский литейно-механический завод, который принадлежит ОАО «Российские железные дороги».

Предприятие специализируется на производстве важнейших деталей и узлов для подвижного состава — тонных домкратов, гасителей колебаний, локомотивных колодок и других. И является градообразующим для города Петухово с населением 10 тыс. человек.

С декабря 2017 года производственная деятельность предприятия стояла на паузе — распрямить плечи ему не давала тяжесть долгов по зарплате и налогам. После встречи главы Курганской области Вадима Шумкова с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Андреем Старковым был разработан план финансового оздоровления предприятия. Уже в конце декабря 2018 года на Петуховском литейно-механическом заводе стали выплачиваться долги по зарплате и прочие обязательные платежи.

Генеральный директор «ВРК-1» Василий Гладких заявил в январе 2019 года, что прорабатывается вопрос о заключении договоров между предприятиями холдинга «РЖД» с Петуховским заводом на производство продукции. Рассматривается создание около 600 рабочих мест. Общий объём инвестиций может составить порядка одного миллиарда рублей.

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В целом по Курганской области, согласно данным Сверловскстата, экспорт вырос в 2,2 раза в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года, более чем в четыре раза выросли объемы экспортируемого зерна и продуктов его переработки. Агропромышленный комплекс показывает невероятно хорошие результаты. И Курганскую область намереваются включить в перечень экспортеров зерна пшеницы в Китай.

Экспортом зерна и продуктами его переработки в регионе занимаются шесть предприятий. Из Курганской области экспортируют пшеницу и горох в Казахстан, ячмень — в Литву и Азербайджан, рапс — в Монголию, лён — в Китай и Чехию.

За 2018 год отправлено на экспорт 117, 7 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Лидерами экспорта стали пшеница — 51,2 тыс. тонн, рапс — 40 тыс. тонн и ячмень — 17,6 тыс. тонн. В 2017 году цифры были значительно ниже. Экспортировали 26,8 тыс. тонн зерна, из них пшеницы — 3 тыс. тонн, рапса — 18,8 тыс.тонн., ячменя — 3,5 тыс.тонн.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

Новые перспективы для экономического и социального развития Курганской области открыл в ходе рабочего визита 11 января министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Зауралье получит в рамках реализации национальных проектов «Чистая вода» и «Жилье и городская среда» в 2019—2024 годах более восьми миллиардов рублей, обнадёжил бывший губернатор Тюменской области, а ныне руководитель одного из ключевых ведомств страны.

Министр счёл необходимым заметить важность для получения федерального софинансирования наличия качественной и составленной в срок проектно-сметной документации.

Отдельно заметил, что Курган — это один из городов с низким показателем качества воды, поступающей жителям через централизованную систему водоснабжения. И городской водозабор требует серьезной реконструкции.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в свою очередь акцентировал внимание министра ЖКХ на неохватном фронте работ: на изношенных системах водоснабжения в Петухово, Лебяжьем и Макушино. И напомнил, что в Шадринске по программе «Чистая вода» запланировано строительство резервуара запаса воды с насосной станцией, реконструкция Северного водозабора, а в Кургане — прокладка второй нитки водовода от Арбинских очистных сооружений.

При посещении в Кургане аварийного дома № 9 на улице Кремлёва, где рушатся стены и крыша, Владимир Якушев пообещал жильцам переселение. А также оповестил курганцев о втором этапе программы переселения из ветхого и аварийного жилья, рассчитанной на 2019−2024 годы. В рамках второго витка «аварийного» переселения планируется наделить новым жильём более трёх тысяч зауральцев. На эти цели будет направлено 2,2 миллиарда рублей, большая часть этих средств — из федерального бюджета.

Напомним, за период действия первого этапа программы с 2013 по 2017 год в новые квартиры из аварийного жилищного фонда переехали 6 088 жителей Курганской области, которые ранее проживали в 352 аварийных домах. Объем финансирования составил тогда 3,2 млрд рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Оптимизма добавляет и заявление главы региона Вадима Шумкова от 24 января 2019 года о том, что в Курганской области к концу первого полугодия 2019 года могут снизиться энерготарифы для категории «прочие потребители», к которой относятся субъекты экономической деятельности. Таким образом Зауралье станет конкурентоспособным и привлекательным для инвесторов и развития бизнеса.

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Между тем департамент государственного регулирования цен и тарифов правительства Курганской области уже заморозил существующие энерготарифы для населения — в 2019 году они аналогичны ставкам 2018 года. К примеру, жители многоквартирных домов с газовыми плитами будут платить 3,32 рубля за киловатт в час при одноставочном тарифе, при двухставочном — 3,82 рубля кВт·ч (день) и 2,32 рубля за кВт·ч (ночь). Однако они на 17,7% выше, чем в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Лишили паспорта и общения

Права человека в Курганской области — тема особенная. В соотношении умерших и родившихся естественная убыль в Зауралье в 2018 году году, по данным Свердловскстата, составила 3 847 человек, а миграционная — 5 862 человека. И неудивительно, при повсеместном наплевательском отношении власть имущих к рядовым гражданам.

Правозащитники из Зауралья и Свердловской области остались без общения с заключённым, который уверяет, что ему вынесли незаконный приговор за убийство двух людей. Не церемонясь, без официальных комментариев УФСИН по Курганской области лишило их и прессу встреч с осуждённым, отбывающим наказание в ИК-2 на Просвете.

«Его обвинили в том, что он их убил и закопал заживо. Лешуков его фамилия. Мы начали разбираться в деле, там даже трупы уже через три месяца сгнили. Повторная экспертиза тел показала, что это не те люди, в убийстве которых обвинили Лешукова. Их не опознали, а человек сидит — дали ему 24 года», — пояснил фабулу правозащитник Андрей Мясников.

Другой правозащитник, Александр Андрюков, передал слова начальника пресс-службы УФСИН по Курганской области Руслана Бурсина о том, что в Уголовно-процессуальном кодексе якобы нет обязанностей разъяснять причины отказа в посещении осуждённых представителями СМИ. Правозащитники в корне не согласны с позицией службы исполнения наказаний, мол, требования там — это не здесь.

Впрочем, в пресс-службе областного управления ФСИН корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что Андрюкову была разъяснена причина отказа. Она оговорена в статье 24 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пункт 3 которой предусматривает, что представители СМИ и другие лица могут посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, но лишь «по специальному разрешению администрации этих учреждений и органов либо вышестоящих органов».

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MediaPhoto.Org Обложка российского паспорта

Отличились и полицейские Курганской области, изъяв паспорт у трижды гражданки России Юлии Б. Девушка получала паспорт по достижении 14 и 20 лет, а также после смены фамилии при выходе замуж. Председатель Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашёва сообщила корреспонденту ИА REGNUM о злоключениях молодой женщины, 20 лет прожившей в России и недавно узнавшей, что она является лицом без какого-либо гражданства на основании ч. 2 ст. 15 Закона от 28.11.1991 года №1948−1 «О гражданстве». Таких людей на миграционном жаргоне называют «неграми» — не гражданами.

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В ходе служебной проверки в межмуниципальном отделе МВД России «Притобольный» выяснилось, что 20 лет назад, когда мать Юлии, прибывшая из Казахстана, меняла советский паспорт на российский, кто-то не внёс данные о её несовершеннолетней дочери в некие учёты. И, недолго думая, полицейские лишили человека основного документа гражданина России и гражданства. К сожалению, хождения по мукам молодой курганки, на ровном месте лишённой паспорта, продолжаются. Полицейская бюрократия не желает миловать «негра», который с отличием окончил школу и вуз на Курганской земле, а также имеет благодарность губернатора.

Как отмечает Людмила Лукашёва, случай Юлии — не уникален. Многие узнают о своём статусе «негра» в банках при получении кредита или социальных выплат или при посадке в самолёт. Полицейские органы не считают необходимостью оповещать граждан России об утрате статуса.

Говорят в народе: что посеешь, то и пожнёшь. Семена, вложенные в экономическое развитие региона, кадровые изменения дадут ростки минимум через год, а заколосятся через два. А справедливого, человеческого отношения и уважения курганцы ждут сегодня и сейчас.