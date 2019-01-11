Правозащитники заявили о нарушении прав в колонии Зауралья

Курган, , 13:46 — REGNUM В Кургане протестуют из-за недопуска журналистов к осуждённому по громкому делу, отбывающему наказание в ИК-2 на Просвете. Заключённый считает, что ему вынесли незаконный приговор, но от общения с прессой его ограждают, сообщает Накануне.RU.

В прошедшем 10 января пикете возле здания областного управления ФСИН приняли участие правозащитники Андрей Мясников и Александр Андрюков. Им также было отказано в посещении осуждённого, которого обвинили в убийстве двух человек.

«Его обвинили в том, что он их убил и закопал заживо. Лешуков его фамилия. Мы начали разбираться в деле, там даже трупы уже через три месяца сгнили, их достали, и это явно не те люди, которые были убиты. Повторная экспертиза тел показала, что это не те люди, в убийстве которых обвинили Лешукова. Их не опознали, а человек сидит — дали ему 24 года. Мы начали раскапывать это дело — там свидетели меняют показания. В деле написано, что он их убил 1 августа, а есть свидетели, которые убитых видели их уже после этой даты», — пояснил фабулу правозащитник Андрей Мясников.

Другой правозащитник, Андрей Андрюков, сослался на слова начальника пресс-службы УФСИН по Курганской области Руслана Бурсина о том, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет обязанностей разъяснять причины отказа в посещении осуждённых представителями СМИ.

Официальных комментариев ФСИН пока нет.