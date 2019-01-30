В Курганской области реанимируют литейно-механический завод

Петухово, Курганская область, , 07:24 — REGNUM В Курганской области Петуховский литейно-механический завод может получить новый импульс развития через реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства и сохранить рабочие места. Варианты реализации инвестпроекта врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обсудил на встрече с генеральным директором АО «Вагонно-ремонтная компания-1» Василием Гладких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

ОАО «Петуховский литейно-механический завод» принадлежит ОАО «Российские железные дороги». Предприятие специализируется на производстве важнейших деталей и узлов для подвижного состава холдинга — тонных домкратов, гасителей колебаний, локомотивных колодок и других. И является градообразующим для города Петухово, с населением в 10 тыс. человек.

Однако, по причине необеспеченности заказами, с декабря 2017 года производственная деятельность предприятия была приостановлена. После встречи Вадима Шумкова с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Андреем Старковым был разработан план финансового оздоровления предприятия. Уже в конце декабря 2018 года на Петуховском литейно-механическом заводе стали выплачиваться долги по зарплате и прочие обязательные платежи.

Генеральный директор «ВРК-1» Василий Гладких сообщил, что прорабатывается вопрос о заключении в 2019 году договоров между предприятиями холдинга «РЖД» с Петуховским заводом на производство продукции. Перспективы у завода есть.

Рассматривается создание около 600 рабочих мест. Общий объём инвестиций может составить порядка одного миллиарда рублей.

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