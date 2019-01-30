В Курганской области вырос индекс промышленного производства

Курган, , 12:43 — REGNUM В Курганской области промышленное производство в 2018 году выросло на 2% по сравнению с 2017 годом. Зауралье незначительно отстаёт от общероссийского показателя роста промпроизводства в 2,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Прибавку региональному индексу производства обеспечили обрабатывающие предприятия, где прирост в январе-декабре 2018 года составил 4,8%. А именно увеличилось число машин и оборудования на 6,2%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 1,1%

По сравнению с 2017 годом возросло в 2018-м в Курганской области производство лекарственных препаратов, арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, автобусов, пожарных автомобилей, транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог.

В то же время уменьшилось производство насосов и автотранспорта специального назначения. Добыча полезных ископаемых снизилась на 15%.

Из пищевых продуктов возросло производство мясных консервов, сыров, изделий хлебобулочных не длительного хранения, муки, крупы.

Снизился выпуск мяса птицы, колбас, обработанного молока, кондитерских изделий, минеральных вод.

Отметим, что согласно информации правительства Курганской области, регион производит в общероссийском объеме около 40% автобусов среднего класса, 40% радиаторной продукции для автомобильной промышленности, 30% антибиотиков, 25% мостовых металлоконструкций и 19% урановой руды.

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