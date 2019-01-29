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Жильё многодетных семей Зауралья оборудуют пожарной сигнализацией

Общество

В Курганской области вводится особый противопожарный режим

Жильё многодетных семей Зауралья оборудуют пожарной сигнализацией
Советский плакат

р-н Юргамышский, Курганская область, 29 января 2019, 19:56 — REGNUM  В связи с трагедиями в Юргамышском районе, где в пожарах погибли шестеро детей и одна женщина, в Курганской области вводится особый противопожарный режим. Решение принято на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям 29 января 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Главы муниципальных образований участвовали в работе комиссии посредством видеосвязи.

Глава Курганской области Вадим Шумков отметил, что в ряде случаев не срабатывает система.

«Кто-то не дошел до конкретного адреса, не взял неблагополучную семью на учёт, чтобы спасти жизнь детей, кто-то не отработал свои законные задачи и полномочия», — констатировал Вадим Шумков.

Среди мер профилактики намечена проверка реестра семей, находящихся в социально опасном положении, в него также будут внесены ранее не учтенные семьи, которым требуется помощь. Жильё многодетных семей оборудуют пожарной сигнализацией. Глав муниципалитетов обязали нести личную ответственность за соблюдение на вверенной им территории правил и требований пожарной безопасности.

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