«Деревня спивается»: в Зауралье ищут причины гибели детей в пожарах

р-н Юргамышский, Курганская область, , 08:04 — REGNUM В Юргамышском районе Курганской области объявлен траур по погибшим в пожарах 27 и 29 января 2019 года шестерым детям и женщине. Рассматриваются причины, которые привели к трагическим последствиям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В селе Горохово, где ночью 29 января сгорели мать и трое её малолетних ребёнка, несколько жителей сообщили Накануне.RU о распространённой здесь торговле нелегальном алкоголе.

Якобы в селе действует несколько алкоточек — на улице Заречной, на Колхозной, на Школьной. В полицию и администрацию села об этих местах торговли палёным алкоголем жители докладывали, но стражи порядка якобы бездействуют. И накануне трагедии в доме, где произошёл пожар, была очередная пьянка.

«У этой женщины, которая погибла, в гостях были двое мужчин — таких же выпивох как она. Пили, потом они ушли, а она уснула. Там еще сожитель ее был, но он спасся — в окно сиганул», — сообщила местная жительница Ольга.

Деревня спивается — работы нет, денег нет, жалуются сельчане.

Причиной пожара в селе Раздольное, где 27 января погибли трое несовершеннолетних, могло стать нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования, сообщает СУ СКР по Курганской области. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Что касается пожара в селе Горохово, то там по факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

"В рамках расследования уголовного дела о халатности будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба следственного органа.

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