Курганская область собирается экспортировать зерно в Китай

Курган, , 12:12 — REGNUM Курганскую область намереваются включить в перечень экспортеров зерна пшеницы в Китай. В Зауралье за год более чем в четыре раза выросли объемы экспортируемого зерна и продуктов его переработки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.

В Зауралье экспортом зерна и продуктами его переработки занимаются шесть предприятий. Из региона экспортируют пшеницу и горох в Казахстан, ячмень — в Литву и Азербайджан, рапс — в Монголию, лён — в Китай и Чехию.

За 2018 год отправлено на экспорт 117, 7 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Лидерами экспорта стали пшеница — 51,2 тыс. тонн, рапс — 40 тыс. тонн и ячмень — 17,6 тыс. тонн.

В 2017 году цифры были значительно ниже. Экспортировали 26,8 тыс. тонн зерна, из них пшеницы — 3 тыс. тонн, рапса — 18,8 тыс.тонн., ячменя — 3,5 тыс.тонн.

Отметим, что по данным департамента экономического развития, в Курганской области на конец ноября 2018 года в хозяйствах всех категорий с убранных площадей намолочено 1657,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, что составляет 80,7% к уровню 2017 года.

В целом по Курганской области, по данным Сверловскстата, экспорт вырос в 2,2 раза в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года.

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