В Зауралье энерготарифы для бизнеса могут снизиться на 15%

Курган, , 09:14 — REGNUM В Курганской области к концу первого полугодия 2019 года могут снизиться энерготарифы для категории «прочие потребители», к которой относятся субъекты экономической деятельности. Об этом заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков на встрече лидеров региональных профсоюзных организаций, молодежных и координационных советов 24 января 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Вадим Шумков заявил о поддержке позиции курганских властей в Министерстве энергетики и правительстве России, а также о своём предложении заморозить тарифы на электроэнергию на три года, чтобы выровнять ставки по отношению к соседним регионам. Таким образом Зауралье станет конкурентоспособным и привлекательным для инвесторов и развития бизнеса.

Отметим, департамент государственного регулирования цен и тарифов правительства Курганской области уже заморозил существующие энерготарифы для населения — в 2019 году они аналогичны ставкам 2018 года. К примеру, жители многоквартирных домов с газовыми плитами будут платить 3,32 рубля за киловатт в час при одноставочном тарифе, при двухставочном — 3,82 рубля кВт/ч (день) и 2,32 рубля за кВт/ч (ночь). Однако они на 17,7% выше, чем в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

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