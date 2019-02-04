На минувшей неделе (с 28 января по 3 февраля) Бурятию посетил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. И, по мнению бурятских властей, визит этот оказался весьма плодотворным. Однако омрачило минувшую неделю ЧП в Улан-Удэ. В столице республики случилась крупная коммунальная авария. Кроме того, Бурятия «прогремела» на всю России со скандалом в образовательной сфере: учитель ОБЖ заставил семиклассников весь урок просидеть в противогазах. А ещё выяснилось, что некоторые учителя в республике получают не больше уборщиц.

Химия

Амбициозные проекты дальневосточной Бурятии

Юрий Трутнев прибыл в Бурятию 31 января. Первым делом он посетил производство резидента республиканского промышленного парка — ООО «Ориентал Вэй». По данным правительства Бурятии, компания реализует проект по переработке нефрита. Годовой объём — 6−10 тонн продукции.

Помимо Трутнева, в регион прибыли и другие высокопоставленные чиновники — первый замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев, замминистра просвещения Андрей Николаев, замминистра экономического развития Вадим Живулин, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис, замминистра природных ресурсов и экологии Иван Валентик и другие.

Egov-buryatia Юрий Трутнев посещает авиазавод в Улан-Удэ

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1 февраля Трутнев провёл в Улан-Удэ совещание по вопросам создания в Бурятии территории опережающего развития и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов.

В ходе совещания глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за перевод Бурятии в состав ДФО (Бурятия и Забайкалье перешли из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного указом президента РФ от 3 ноября 2018 года, — прим. ИА REGNUM ):

«Хочу поблагодарить президента Российской Федерации за решение о включении Бурятии в Дальневосточный федеральный округ и то, как масштабно и оперативно мы сегодня получаем поддержку в связи с изменением нашего статуса».

Полпред подчеркнул, что в Бурятии должны появиться территории опережающего развития. В частности, ему представили заявку на создание ТОР «Бурятия», уже поданную в Минвостокразвития России и Корпорацию развития Дальнего Востока.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, всего в центрах экономического роста республики реализуется и планируется к реализации 31 инвестиционный проект общей стоимостью порядка 350 млрд рублей. 19 проектов на сумму порядка 260 млрд рублей находятся в стадии реализации.

В завершение совещания было подписано концессионное соглашение о создании в Бурятии Центра ядерной медицины.

Кроме того, полпред сообщил, что в 2019 году в Бурятии построят 23 объекта на 2,5 млрд рублей, и «это не полный список». Региону обещают рост количества малых плоскостных сооружений (спорт), ремонт котельных, детсадов, закупку трамваев и автобусов:

«Вся эта работа будет проведена в течение трёх лет. И уже в течение этого года начнётся финансирование и строительство».

После этого настала очередь Трутнева получать благодарности от главы Бурятии:

«Хочу от жителей республики поблагодарить Юрия Петровича (Трутнева, — прим. ИА REGNUM ). Такого у нас ещё никогда не было, это беспрецедентные условия. Мы получили такой ресурс для решения важных вопросов. Мы получим 3 млрд рублей на этот год и предварительно еще 6,6 млрд рублей на последующие 2020−2021 годы».

Egov-buryatia.ru Александр Цыденов и Юрий Трутнев

Цыденов отметил, что получено одобрение по строительству Национального музея, здания для театра «Байкал». Кроме того, 19 больниц получат новое медицинское оборудование, будут строиться школы, детсады, сельские дома культуры. Должен появиться в Улан-Удэ и Республиканский центр единоборств площадью 4 тысячи квадратных метров.

«Ого-го какие» итоги

Эмоциональный пост в «Фейсбуке», посвящённый, опять же, вступлению Бурятии в ДФО, создал 2 февраля глава республики Алексей Цыденов:

«Ого-го какие! Очередные итоги вхождения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ».

После этого он перечисляет объекты, которые будут строиться начиная с 2019-го по 2021 год включительно: театр «Байкал», Национальный музей, центр спортивных единоборств, набережная в Улан-Удэ, Дома культуры в Сага-Нуре (Мухоршибирский район) и в Кырене (Тункинский район), офис врача общей практики в Романовке и так далее.

По его словам, будут капитально отремонтированы 28 школ, 15 республиканских техникумов и колледжей обновят материально-техническую базу. Всё это будет делаться в рамках дальневосточной субсидии.

«P.S. Спасибо Президенту!!!» — пишет Цыденов.

Кадровый голод в школах и нищие учителя

Итак, переход Бурятии в состав ДФО, по мнению властей всех уровней, скажется на регионе положительно. Однако пока эти блага чувствуют далеко не все.

Например, как сообщило 1 февраля местное издание «Номер один», в образовательных учреждениях Бурятии наблюдается острый кадровый голод. Одна из причин — низкие зарплаты педагогов. Ситуация дошла до того, что учителя получают столько же, сколько и уборщицы, а то и меньше. Особенно тяжело приходится молодым специалистам, зарплаты которых не превышают 10−12 тысяч рублей:

«Даже если учителя берут полторы, две ставки, зачастую их зарплата составляет в лучшем случае 16, край — 20 тыс. При этом обязанностей столько, что людям приходится спать по 4−5 часов в сутки, а такая «роскошь», как личная жизнь или проведение времени со своей семьей и детьми, им вообще не знакома. Зарплата начинающего молодого специалиста и вовсе шокирует — примерно десять тысяч рублей, а то и ниже (если, конечно, он не нагрузит себя часами по максимуму). Отсюда постоянный отток молодежи из школ. Существовать на 9−12 тыс. рублей вряд ли возможно».

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Из-за этого молодые специалисты вынуждены искать другую работу. Зачастую мужчины уходят в охранники, девушки — в сферу торговли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа 14 4 2016

Тем временем власти Бурятии утверждают, что ищут способы повысить зарплату учителям. В частности, рабочая группа создана в Народном Хурале (парламенте) республики.

По информации министра образования региона Баира Жалсанова, в Бурятии насчитывается более 8 тысяч педагогов. Многие работают на полторы ставки. Он также приводит данные, что средняя зарплата учителей по республике без дополнительных выплат за классное руководство, коммунальные расходы и внутреннее совмещение составляет 23 760 рублей. И это при средней в регионе порядка 32,3 тыс. рублей.

В связи с этим стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин в январе 2019 года поручил министру просвещения РФ Ольге Васильевой внимательно следить за тем, чтобы уровень зарплаты учителей ни в коем случае не опускался ниже, чем в среднем по региону.

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Между тем, чтобы повысить зарплаты учителям Бурятии, необходимо примерно 900 миллионов рублей, но этих денег в бюджете нет. По крайней мере, не было по состоянию на июль 2018 года. Прольётся ли «денежный дождь» на бурятских учителей, пока неизвестно.

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Коммунальное ЧП

В Улан-Удэ на минувшей неделе произошла крупная коммунальная авария. Причина — технологическое нарушение на водоводе диаметром 900 мм, который питает насосную станцию «Юго-Западную».

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Из-за аварии в городе даже пришлось ввести режим ЧС. По данным мэрии Улан-Удэ, 1 февраля ограничение горячего водоснабжения коснулось 443 многоквартирных домов в Октябрьском районе в зоне тепломагистрали № 6. При этом холодная вода имелась у всех потребителей.

Аварийно-восстановительные работы на насосной станции велись круглосуточно. И уже 2 февраля власти объявили о снятии режима ЧС. Во всех квартирах, попавших в зону отключения, снова появилась горячая вода.

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«Это крупная, масштабная авария, последствия которой могли повлиять на жизнедеятельность всего города», — прокомментировал мэр Улан-Удэ Александр Голков.

По его словам, ликвидация аварии проходила сложно, в условиях ветреной и морозной погоды, однако все городские службы «работали слаженно и справились с поставленными перед ними задачами самостоятельно». Шесть бригад работали непрерывно в течение 18 часов.

Ulan-ude-eg.ru Аварийные работы на водоводе

Потери города оцениваются в 25 миллионов рублей. Городские власти ждут компенсации от правительства Бурятии.

Водовод, на котором проходили работы, ввели в эксплуатацию в 1991 году, срок его службы — 28 лет.

Наказание противогазами

Не обошлось в Бурятии и без громких скандалов в сфере образования. Регион буквально «прогремел» на всю Россию из-за учителя ОБЖ улан-удэнской школы № 58, который заставил опоздавших школьников сидеть весь урок в противогазах.

В противогазе

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Подробности происшествия таковы: двое учеников-семиклассников 5 декабря 2018 года опоздали на урок. Учитель решил их за это наказать и заставить весь урок просидеть в противогазах. Родители этих учеников обратились к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Татьяне Вежевич. Ситуацию предали огласке в прессе уже в феврале.

По словам омбудсмена, коллеги осудили действия преподавателя.

«Такие методы воспитания недопустимы и антипедагогичны. Никто не имеет права совершать подобные действия в отношении детей», — сказала Вежевич.

Между тем проверку по данному факту проводит следствие. Согласно выводам СК, длительное пребывание в противогазе «могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних».

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Учитель получил «дисциплинарное взыскание в виде замечания», директор школы оштрафован. Учебное заведение взяла под контроль детский омбудсмен.