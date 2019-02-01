16 тысяч – это ещё хорошо: учителя Бурятии устали жить в нищете

Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В Бурятии учителя получают до 20 тысяч рублей. Особенно тяжело приходится начинающим специалистам — им нужно умудриться выжить на 9—12 тысяч. Поэтому, проработав непродолжительное время в школе, молодые педагоги уходят в другие сферы, например в торговлю или в охрану.

Кадровый дефицит ощущается уже не только в сёлах, где один педагог порой вынужден вести уроки по нескольких несмежным предметам, но даже и в Улан-Удэ. В открытую о ситуации педагоги говорить боятся, чтобы не потерять единственный источник каких-никаких доходов, передаёт газета «Номер один».

"Даже если учителя берут полторы, две ставки, зачастую их зарплата составляет в лучшем случае 16, край — 20 тыс. При этом обязанностей столько, что людям приходится спать по 4−5 часов в сутки, а такая «роскошь», как личная жизнь или проведение времени со своей семьей и детьми, им вообще не знакома», — утверждает издание.

А зарплата начинающего специалиста — и вовсе слёзы. Речь идёт о сумме в 9−12 тысяч рублей. Поэтому отток молодёжи из школ не прекращается. После месяца-двух работы они уходят: мужчины зачастую идут в охранники, девушки — в сферу торговли.

По словам директора одной из школ Улан-Удэ, молодой специалист в первое время не получает ни районных северных коэффициентов (25%), ни надбавки за стаж:

«Нам говорят, мол, выплатите из фонда оплаты пособие молодому специалисту. А выплатить из чего? Опять же из фонда учительской зарплаты. То есть, грубо говоря, нужно скидываться самим. Для этого мне нужно согласие коллектива, но далеко не все готовы поделиться своей тысячей или 500 рублями с каждой зарплаты».

Бурятские журналисты констатируют: в сёлах республики зарплата даже опытного педагога сравнялась с зарплатой уборщицы.

Между тем в Народном Хурале (парламенте) Бурятии ранее была создана рабочая группа по вопросу увеличения заработной платы учителям. По данным министра образования республики Баира Жалсанова, по состоянию на октябрь 2018 года в регионе насчитывалось более 8 тысяч педагогов. Многие учителя работают на полторы ставки. И, как сообщили ИА REGNUM в Хурале, в среднем зарплата учителей по республике без дополнительных выплат за классное руководство, коммунальные расходы и внутреннее совмещение составляет 23 760 рублей.

Профильное министерство предложило решать вопрос увеличения зарплаты поэтапно. В том числе прозвучало предложение с января 2019 года вывести из штатного расписания школ на местный бюджет обслуживающий персонал: уборщиц, сторожей, кочегаров и так далее.

Напомним, по последним данным Бурятстата, средняя зарплата в Бурятии составляет порядка 32,3 тыс. рублей.

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Как уже сообщало иа, в конце января 2019 года президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. Глава государства поручил министру внимательно следить за тем, чтобы уровень зарплаты учителей ни в коем случае не опускался ниже, чем в среднем по региону.

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