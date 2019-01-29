Бурятская школа «прогремела» на всю Россию за наказание детей противогазами

Улан-Удэ, , 15:05 — REGNUM Скандал вокруг улан-удэнской школы №58, где учитель ОБЖ за опоздание наказал школьников, заставив их сидеть на уроке в противогазах, набирает обороты. Обстоятельства инцидента выясняет следствие, тем временем, по словам уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Татьяны Вежевич, коллеги осудили действия преподавателя.

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«Случай, когда учитель заставил учеников сидеть весь урок в противогазах, подтверждается. Однако этот факт имел место не в отношении всего класса, а коснулся двоих учеников-семиклассников, которые опоздали на урок. Инцидент произошёл 5 декабря, родители этих учеников обратились ко мне в 20-х числах. Комитет по образованию города Улан-Удэ провёл расследование. Родители с выводами не согласились, дальнейшую проверку проводил комитет по надзору в сфере образования республиканского минобрнауки, который передал материалы в суд», — прокомментировала детский омбудсмен.

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По словам директора школы, 24 января было вынесено решение суда.

«Директор был оштрафован, в отношении преподавателя осталось наказание, вынесенное ранее — дисциплинарное взыскание в виде замечания. С коллективом школы был проведён педагогический совет, коллеги осудили действия преподавателя — такие методы воспитания недопустимы и антипедагогичны. Никто не имеет права совершать подобные действия в отношении детей», — сказала Татьяна Вежевич.

Она также подчеркнула, что точка в данном вопросе не поставлена:

«Школа №58 в Улан-Удэ будет находиться на контроле уполномоченного по правам ребёнка, будем изучать систему воспитания в целом. Справедливости ради, эта школа имеет большой опыт военно-патриотического воспитания, являлась опорной площадкой».

Напомним, 29 января стало известно, что учитель ОБЖ в школе №58 города Улан-Удэ решил необычным способом наказать семиклассников за опоздание на урок. Он заставил детей надеть противогазы и сидеть в них в течение всего занятия. Проверку данной информации проводит следствие. Между тем ситуация обсуждается уже далеко за пределами Бурятии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, недавно скандал, связанный с наказанием детей, произошёл и в Омской области. Выяснилось, что в омском детском саду воспитательница связывала детей и заклеивала им рот скотчем.

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