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В Бурятии преподавателем, наказавшим школьников противогазами, займётся СК

Происшествия

Проводится доследственная проверка

Улан-Удэ, 29 января 2019, 14:28 — REGNUM  В Бурятии следствие проверит информацию об инциденте в школе № 58 города Улан-Удэ, где учитель в наказание за опоздание заставил школьников весь урок просидеть в противогазах. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

Информация об издевательствах над школьниками появилась в интернете 29 января. Сообщалось, что преподаватель ОБЖ в качестве наказания за опоздание на урок заставил нескольких учеников седьмого класса надеть противогазы и находиться в них в течение всего занятия. Эта информация подтвердилась в ходе проверки детского омбудсмена Бурятии после обращения родителей пострадавших школьников.

Согласно выводам СК, длительное пребывание в противогазе «могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних». Поэтому по данному факту начата доследственная проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, педагога, заставившего школьников сидеть на уроке в противогазах, наказали. Он получил выговор.

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