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Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Бурятию

Политика

В том числе дальневосточный полпред встретится с главой региона Алексеем Цыденовым

Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Бурятию
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Бурятию

Улан-Удэ, 1 февраля 2019, 07:19 — REGNUM  В Бурятию с рабочим визитом 31 января прибыл вице-премьер правительства РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в правительстве Бурятии.

В республике полпред посетил производство ООО «Ориентал Вэй». Компания, являющаяся резидентом республиканского Промышленного парка, реализует полномасштабный проект по переработке нефрита. Также Трутнев посетит Улан-Удэнский авиационный завод и затем встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Кроме того, Трутнев проведёт совещание по вопросу создания в республике территорий опережающего развития и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. В рамках визита полпреда в Бурятию запланировано подписание концессионного соглашения о создании и эксплуатации в регионе центра ядерной медицины.

Завершится рабочая программа посещением физкультурно-спортивного комплекса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Бурятия и Забайкальский край были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

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Вхождение Бурятии и Забайкальского края в ДФО
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