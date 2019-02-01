Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Бурятию

Улан-Удэ, , 07:19 — REGNUM В Бурятию с рабочим визитом 31 января прибыл вице-премьер правительства РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в правительстве Бурятии.

В республике полпред посетил производство ООО «Ориентал Вэй». Компания, являющаяся резидентом республиканского Промышленного парка, реализует полномасштабный проект по переработке нефрита. Также Трутнев посетит Улан-Удэнский авиационный завод и затем встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Кроме того, Трутнев проведёт совещание по вопросу создания в республике территорий опережающего развития и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. В рамках визита полпреда в Бурятию запланировано подписание концессионного соглашения о создании и эксплуатации в регионе центра ядерной медицины.

Завершится рабочая программа посещением физкультурно-спортивного комплекса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Бурятия и Забайкальский край были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

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