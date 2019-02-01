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В Улан-Удэ из-за крупной коммунальной аварии введён режим ЧС

Происшествия

Аварийно-восстановительные работы власти обещают вести круглосуточно

Улан-Удэ, 1 февраля 2019, 12:32 — REGNUM  По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в городе-Улан-Удэ с 14:00 (местн.) 1 февраля введён режим чрезвычайной ситуации. О этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Причина — крупная коммунальная авария, технологическое нарушение на водоводе диаметром 900 мм, который питает насосную станцию «Юго-Западную».

На место аварии выезжал мэр Улан-Удэ Александр Голков. Сейчас там работает крупная специализированная техника. Чтобы запустить водоснабжение по временной схеме, специалисты должны построить порядка 300 метров водовода непосредственно до насосной станции.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно, обещают в мэрии.

Ранее городские власти сообщили, что из-за аварии ограничение горячего водоснабжения коснулось 443 многоквартирных домов в Октябрьском районе в зоне тепломагистрали №6. Холодная вода имеется у всех потребителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальное ЧП также зафиксировано сегодня, 1 февраля, в Барнауле (Алтайский край). Из-за повреждения систем водоснабжения на ул. Телефонной специалистам пришлось отключить подачу воды в близлежащем многоквартирном доме и перекрыть движение транспорта на трёх участках.

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