Режим ЧС, введённый в Улан-Удэ из-за крупной аварии на водоводе, снят

Улан-Удэ, , 12:54 — REGNUM Аварийно-восстановительные работы на участке водовода в Октябрьском районе Улан-Удэ завершены, режим ЧС в городе снят. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба администрации города.

Работы по восстановлению водоснабжения на насосной станции «Юго-Западная» МУП «Водоканал» велись всю ночь под личным контролем мэра города Александра Голкова.

Отмечается, что ликвидация аварии велась в сложных условиях: шесть бригад специалистов работали 18 часов непрерывно при усиливающемся морозе и ветре. Временная схема была смонтирована в 06:00 по местному времени, в 07:40 был введён в действие насосный агрегат на станции «Юго-Западная» и начата закачка воды. В 12:00 были сняты все ограничения по горячему водоснабжению и режим ЧС.

Сообщается также, что при ликвидации аварии с успехом были применены новые технологии прокладки временного пластикового водопровода, благодаря которым значительно сократилось время ликвидации аварии: ранее на устранение прорыва водовода потребовалось бы до четырёх суток, сейчас на это ушло 18 часов.

К аварийно-восстановительным работам привлекались 111 единиц техники и ремонтная бригада в составе 27 человек. Все потребители, попавшие в зону отключения, в данный момент на 100% обеспечены горячей водой.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на водоводе в Улан-Удэ, из-за которого в городе был введён режим ЧС. Ограничение горячего водоснабжения коснулось жителей 443 многоквартирных домов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Улан-Удэ из-за крупной коммунальной аварии введён режим ЧС