Спасение городского транспорта, провал программы капитального ремонта, приговоры бывшим чиновникам и скандалы в медицине. Чем запомнился уходящий, 2018 год жителям Рязанской области — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Дорого и плохо: капремонт по-рязански

В 2018 году в Рязанской области на поверхность всплыли проблемы с капитальным ремонтом многоквартирных домов. О них стало известно в апреле, когда губернатор Николай Любимов заявил, что для реализации краткосрочного плана нужно 5,2 млрд рублей. Потратить могли только 1,3 млрд, и то только при условии, что собираемость взносов будет не менее 90%. Такая ситуация, по данным главы региона, сложилась из-за того, что многие работы, намеченные на 2020−2022 годы, были перенесены на 2016−2019 годы.

«То, что мы должны были делать в 2018—2019 годах, усиленно делалось в 2015—2016 годах. Причём это делалось по отдельным видам работ — в первую очередь по фасадам. В итоге сложилась такая ситуация с дефицитом. Не потому, что серьёзные неплатежи, хотя эта причина также есть. А именно потому, что тогда почему-то захотелось везде сделать фасады. Пострадали другие виды работ, теперь мы вынуждены сроки отодвинуть на 2020−2021 годы. Но необходимые виды работ, которые нужно обязательно делать, будут выполнены», — сказал тогда Николай Любимов.

Подобнее: Ремонт напоказ: что привело к финансовому краху капремонта в Рязани

Изначально в 2018 году в Рязанской области планировали провести 1250 видов работ в 626 многоквартирных домах. В итоге значительную часть пришлось перенести на более поздние сроки.

К концу года чуда не случилось. По данным на 1 декабря 2018 года, было выполнено всего 670 видов работ. В декабре фонд планировал выполнить еще 106 работ. Качество ремонта тоже вызывает вопросы. Так, в течение года государственная жилищная инспекция нашла 522 нарушения, проверив качество работ в 452 многоквартирных домах.

Несмотря на все недостатки, в регионе решили, что жители могут платить за такой капремонт еще больше. С 2019 года минимальный размер взноса увеличится с 8,02 руб. до 11,65 рубля. Причем последнее повышение было еще в 2017 году. Если сравнивать с той суммой взноса, то она увеличилась почти в два раза.

Подробнее: Рязанские депутаты: увеличение взноса за капремонт — издевательство

Благоустройство дворов с нарушениями

Еще одной сферой, в которой в регионе возникли сложности, стало создание комфортной городской среды. В ноябре 2018 года Контрольно-счетная палата региона сообщила, что при реализации программы выявлены нарушения. В частности, сообщалось, что чиновники оплатили работы с завышением объемов и стоимости в общей сложности на 7,8 млн рублей. Материалы проверки были переданы в прокуратуру области. По данным на октябрь, чиновники смогли освоить только 18% суммы, выделенной на ремонт дворов и городских пространств.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский кремль

При этом губернатор Николай Любимов во время прямой линии в декабре сообщил, что не считает программу проваленной.

«Есть несколько адресов, в которых грубо сорвали сроки подрядчики, причем наши, рязанские, подрядчики. И там необходимо ситуацию поправлять, причем достаточно быстро, и продолжать делать, что не сделано в этом году. В большинстве дворов приемка все-таки состоялась», — сказал глава региона.

Почти сразу после прямой линии появилась информация, что прокуратура области требует возбудить уголовное дело о нарушениях, допущенных при реконструкции площади Ленина в областном центре. В действиях чиновников и подрядчиков ведомство нашло признаки мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. В частности, в ведомстве сообщили о том, что часть работ не была выполнена. Кроме того, есть подозрения, что объемы работ и их стоимость завышены. В это же время администрация города приняла и даже оплатила работы.

Еще по теме: Рязанских чиновников подозревают в мошенничестве при благоустройстве

Новогодние посиделки врачей и пациент в крови

В 2018 году в Рязанской области произошло сразу несколько скандалов, связанных со сферой здравоохранения. После новогодних праздников сеть взорвало видео, на котором были запечатлены новогодние посиделки медиков рязанского областного кардиологического диспансера. Стол был накрыт прямо в кабинете заведующего отделением, а ели и выпивали врачи в рабочее время, пока в коридорах их ждали пациенты. После того как видео стало доступно общественности, в больнице началась кадровая зачистка: от занимаемых должностей были освобождены заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением.

Между тем нашлись в городе и люди, которым показалось, что такое наказание за проступок — слишком суровое. В интернете появилась петиция с требованием вернуть на пост заведующую отделением. Подписавшиеся заявили, что врач спасла не одну сотню жизней. Это требование осталось незамеченным, но женщина все-таки вернулась в больницу. Летом она смогла выиграть суд против администрации учреждения. В областном суде было доказано, что истица написала заявление об освобождении ее от должности, но спустя два часа врач написала новый документ — об отзыве первого. В этом случае администрация больница должна отменить приказ об увольнении, но этого сделано не было.

Подробнее: Рязанский суд восстановил в должности врача, уволенного за корпоратив

Кардиологический диспансер. Рязань

Еще один скандал привел к возбуждению уголовного дела, его причиной тоже стало видео, опубликованное в интернете. На нем было видно, как голый истекающий кровью человек лежит на полу в Областной клинической больнице. Авторы видео сообщали, что оно сделано в 2016 году. Позже выяснилось, что мужчину доставили в больницу с подозрением на травму головы.

Подробнее: В Рязани возбудили уголовное дело из-за лежавшего в крови пациента больницы

Кроме того, в течение года в поле зрения следователей оказывались случаи смерти женщины после похода к стоматологу, женщины, которую несколько часов скорая возила по больницам, и другие.

С другой стороны, часто общественность становилась на сторону и самих врачей, чьи права нарушались. Например, местные СМИ сообщали о поборах в больницах: якобы медиков заставляли платить за хозтовары. Эта информация была опровергнута региональным минздравом.

Банкротство автобусов за деньги жителей

В областном центре 2018 год прошел под знаком спасения городского транспорта. Предыстория берет начало в декабре 2017 года, когда в городе стоимость проезда в общественном транспорте была увеличена с 19 до 23 рублей. Причиной этому послужили в том числе и огромные долги двух муниципальных предприятий — «Автоколонны №1310» и «Управления рязанского троллейбуса». Взамен жителям пообещали привести общественный транспорт в порядок: обновить автопарк и обустроить выделенную полосу. В мае 2018 года губернатор Николай Любимов сообщил, что к концу года в областном центре появится новая схема общественного транспорта.

«Коммерческие маршруты будут оптимизироваться, особенно после того, как получим подтвержденную транспортную схему города. Мы ведем предварительную работу с компанией, которая успешно работала в других городах. Но уже сейчас эксперты говорят, что коммерческого транспорта в Рязани слишком много, а предприниматели не имеют своего автопарка и не отвечают за состояние транспорта и водителей», — заявил Николай Любимов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Общественный транспорт в Рязани

Отметим, что в начале 2018 года задолженность рязанской «Автоколонны 1310» составляла 230 млн рублей, МУПа «Управление рязанского троллейбуса» — 104 млн рублей. И если долги троллейбусного предприятия уменьшались, то автобусного — почти нет. В конце года долг автобусного предприятия составил 200 млн рублей. А в декабре арбитражный суд Рязанской области и вовсе ввел процедуру наблюдения на «Автоколонне №1310». Иск о банкротстве подал сам МУП, обслуживающий городские автобусные маршруты. В администрации города сообщили, что банкротство предприятия никак не повлияет на работу общественного транспорта. По мнению врио главы городской администрации Сергея Карабасова, напротив, это поможет МУПу выйти из кризиса.

По теме: Суд ввел наблюдение за рязанскими автобусами

Проблемами городских автобусов в течение года занимались не только чиновники, но и следователи. В апреле было возбуждено пять уголовных дел о растрате денег руководством «Автоколонны №1310». Речь идет об ущербе в 83 тыс. рублей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Транспортные проблемы стали одними из самых обсуждаемых в Рязани в 2018 году

Взятки, превышения и мошенничество во власти

2018 год оказался богатым на крупные коррупционные скандалы в Рязанской области. В течение года и возбуждались новые уголовные дела, и заканчивались приговорами старые.

Так, в феврале 2018 года на шесть лет лишения свободы был осужден бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Андреев. Он был признан виновным в получении взяток и мошенничестве в крупном размере. В суде было доказано, что чиновник, задержанный в 2015 году, получал взятки от директора одного из сельскохозяйственных предприятий области.

В июне виновным в получении взятки в 80 тыс. рублей от строительной организации за общее покровительство был признан бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Владимир Трушкин. Его суд приговорил к штрафу в 300 тыс. рублей.

В сентябре виновным в ограничении прав и законных интересов предпринимателей, осуществляющих городские перевозки пассажиров, был признан бывший начальник управления транспорта Рязани Андрей Каплинский. Мировой суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей и запретил в течение двух лет занимать госдолжности.

Новые уголовные дела тоже были. Например, летом на получении взяток попались сразу пять сотрудников регионального минтранса. Следствие считает, что чиновники получили взятки от гендиректора ОАО «Рязаньавтодор». Незаконное вознаграждение было в виде пользования автомобилями, услуг личных водителей, а также оплаты бензина и ремонта машин. Общая сумма составила более 7 млн рублей.

Позже дело об организации получения взятки было возбуждено в отношении советника мэра Рязани на общественных началах. Фигурантом дела о получении взятки стал директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий. А в декабре депутат облдумы от ЛДПР Елена Филатова стала фигурантом дела о мошенничестве при получении выплат.

По теме: В администрации Рязани прошли обыски по делу «Детского питания»