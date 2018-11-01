В администрации Рязани прошли обыски по делу «Детского питания»

Рязань, , 16:16 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов не исключил возможности, что в деле о получении взяток директором муниципального предприятия «Детское питание», могут появиться новые «имена и интересанты». Сообщение с таким заявлением опубликовано на официальной странице Николая Любимова в социальной сети. Глава области также сообщил, что в администрации Рязани прошли обыски и задержания, связанные с этим делом.

«Сигналы о том, что в организации детского питания в городе, мягко говоря, не все в порядке, я получал давно, из самых разных источников и, как вы догадываетесь, не только из соцсетей. Вся информация немедленно направлялась в соответствующие службы. Результатом стали проведенные правоохранительными органами оперативные мероприятия… Не исключаю, что в результате следственных действий появятся новые имена и интересанты», — говорится в сообщении.

Кроме того, Николай Любимов заявил о планах бороться с коррупцией, «невзирая на лица, чины и протекции».

«Я обязательно попрошу наших правоохранителей раскрутить всю эту коррупционную цепочку до конца, довести информацию до общественности, а дело — до суда и справедливого приговора. Никакое заступничество здесь не поможет. Предупреждаю в последний раз тех, кто пришел на муниципальную и государственную службу наживаться и воровать — уходите, пока не поздно», — написано в посте.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого возбуждены уголовные дела о получении взяток. Например, следователи считают, что 17 октября он получил от представителя организации 1,1 млн за обещание помогать при заключении договоров поставки. Кроме того, в отношении советника мэра Рязани Александра Зайкина возбуждено дело об организации получения взятки.

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