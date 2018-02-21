Экс-зампред рязанского правительства получил 6 лет колонии за взятки

Рязань, , 17:11 — REGNUM Бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Андреев признан виновным в получении взяток и мошенничестве в крупном размере. Приговор по делу бывшего высокопоставленного чиновника был оглашен 21 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области. Экс-чиновник приговорен с шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Решение может быть обжаловано.

В суде было доказано, что с ноября 2014 по август 2015 года Дмитрий Андреев получил от гендиректора одного из сельскохозяйственных предприятий в пользование автомобиль. Бизнесмен также оплатил административные штрафы экс-чиновника. Эти услуги следователи оценили в почти 1,7 млн рублей. В ответ Дмитрий Андреев обещал бизнесмену общее покровительство.

Во время следствия правоохранительные органы узнали еще о двух преступлениях. Так, в 2015 году Андреев получил другую взятку. На этот раз она составляла примерно 4,5 млн рублей и заключалась в выплате денег по договору долевого строительства, который был заключен сыном экс-чиновника.

«Кроме того, 29 мая 2015 года Андреев, используя свое служебное положение, похитил путем обмана у заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Геннадия Ноздрина наличные денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сам заместитель председателя свою вину не признал, однако это не помогло ему уйти от ответственности.

Помимо реального срока и штрафа, Андреев также получил запрет занимать некоторые должности в течение трех лет. Также конфискована квартира, которая была получена в качестве взятки.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Андреев был задержан в октябре 2015 года. За несколько месяцев до этого он уволился из правительства по собственному желанию. В марте 2016 года в отношении него было возбуждено нового уголовное дело.

В суд дело было направлено в феврале 2017 года.

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