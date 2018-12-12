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В Рязани депутата облдумы подозревают в мошенничестве

Общество

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата от ЛДПР

Рязань, 12 декабря 2018, 11:15 — REGNUM  В Рязани возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в отношении депутата облдумы от ЛДПР. По данным местных СМИ, речь идет о депутате Елене Филатовой.

Как сообщил портал «RZN.Info», народная избранница подозревается в том, что в 2013 году незаконно получала пособие на ребенка. По версии следствия, женщина, будучи заместителем директора завода «Строммашина», прописалась в доме у одного из подчиненных, который проживал в Чернобыльской зоне. Это позволило женщине в течение 1,5 лет получить около 280 тыс. рублей.

Сейчас Елена Филатова занимает пост зампредседателя комитета Рязанской областной думы по экологии и природопользованию.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году виновным в мошенничестве был признан бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Андреев. Экс-чиновник приговорен с шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей.

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