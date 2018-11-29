Рязанские чиновники потеряли 8 млн из денег на благоустройство

Рязань, , 16:06 — REGNUM Контрольно-счетная палата Рязанской области выявила нарушения при реализации программы по формированию современной городской среды. Как говорится в отчете, составленном по итогам проверки, чиновники оплатили работы с завышением объемов и стоимости в общей сложности на 7,8 млн рублей. Материалы проверки переданы в прокуратуру области.

«При проведении контрольного осмотра и обмера на 44 объектах установлено, что в проверяемом периоде муниципальными заказчиками незаконно приняты и оплачены работы с завышением объемов и стоимости на общую сумму 7 853,8 тыс. рублей», — говорится в отчете.

Кроме того, по информации аудиторов, деньги на реализацию программы, которые были выделены области в 2017 году, полностью освоены. А вот с освоением денег на 2018 год пока проблемы. По данным на 10 октября, потратили только 18% предусмотренных средств.

«По фактам выявленных нарушений и недостатков направлены представления муниципальным заказчикам с предложениями по их устранению, материалы в Прокуратуру Рязанской области, информация в Рязанскую областную Думу и губернатору Рязанской области», — сообщили в Контрольно-счетной палате.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Контрольно-счетная палата Рязани нашла финансовые нарушения при строительстве детского сада на 220 мест, открытого в феврале 2018 года. Ущерб составил почти 4 млн рублей.

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