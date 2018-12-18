Рязанских чиновников подозревают в мошенничестве при благоустройстве

Рязань, , 12:02 — REGNUM Рязанская прокуратура требуется возбудить уголовное дело о нарушениях, допущенных при реконструкции площади Ленина в областном центре. Как сообщила «Комсомольская правда в Рязани» со ссылкой на ответ прокуратуры, в действиях чиновников и подрядчиков ведомство нашло признаки мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

«В настоящее время руководителю Московского МСО Следственного комитета России по Рязанской области направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Рязани и руководства ООО «Вираж»», — сообщило издание.

Нарушения были найдены в результате совместного исследования площади прокуратурой и Контроль-Счетной палатой. В частности, в ведомстве сообщают о том, что часть работ не была выполнена. Кроме того, есть подозрения, что объемы работ и их стоимость завышена. В это же время администрация города приняла и даже оплатила работы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Контрольно-счетная палата Рязанской области выявила нарушения при реализации программы по формированию современной городской среды. В ведомстве сообщили, что чиновники оплатили работы с завышением объемов и стоимости в общей сложности на 7,8 млн рублей. Материалы проверки были переданы в прокуратуру области.

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