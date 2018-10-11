Пятерых чиновников рязанского Минтранса будут судить за взятки

Рязань, , 17:00 — REGNUM В Железнодорожный районный суд Рязани поступило уголовное дело о получении взяток пятью чиновниками регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Как сообщили в пресс-службе суда 11 октября, сейчас решается вопрос о дате первого слушания.

Экс-чиновники обвиняются по статье 290 УК РФ — «Получение взятки». Всего в деле 39 томов. Следователи считают, что в 2012—2016 годах обвиняемые получали взятки от гендиректора подконтрольной организации, который тоже стал фигурантом уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, что фигурантами дела стали два заместителя начальника одного из отделов министерства и три специалиста этого же отдела. Все они отвечали за проверку отремонтированных дорог. Следствие считает, что чиновники получили взятки от гендиректора ОАО «Рязаньавтодор». Незаконное вознаграждение было в виде пользования автомобилями, услуг личных водителей, а также оплаты бензина и ремонта машин. Общая сумма составила более 7 млн рублей.

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