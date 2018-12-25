Перед Новым годом принято подводить итоги и намечать планы, рассуждать о том, что сделано, а что — нет. Пришла пора подвести итоги 2018 года и для уникального озера Байкал. И, к сожалению, они оказались неутешительными. Сибирские экологи считают, что ударов такой силы, как в 2018 году, озеро не испытывало до этого много лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Это и десятикратное сокращение водоохранной зоны (ВЗ) Байкала, и продолжающаяся массированная застройка берегов озера, которой не видно ни конца, ни края. Отдельная больная тема — замусоривание Байкала, свалки достигают шокирующих размеров. Это и «разноголосица» среди чиновников, которые так до сих пор и не знают, что предпринять, чтобы защитить Байкал, поэтому решения в отношении него порой принимаются просто «вредительские».

Не видят экологи плюсов и в переводе Бурятии из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный (ДФО). Да, власти заверяют, что участки в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала в рамках программы «Дальневосточный гектар» раздавать не будут. Но где гарантии, что Центральной экологической зоне удастся выстоять? Ведь уже сейчас звучат настойчивые голоса бизнеса и чиновничества о том, что ЦЭЗ нужно сократить…

NASA Байкал из космоса

Судя по всему, 2019 год станет для Байкала пиковым. Выстоит ли озеро под напором серьёзных угроз?

«Последняя линия защиты» Байкала под угрозой

«Я считаю, что в 2018 году ситуация на Байкале резко ухудшилась. Ударов такой силы озеро не испытывало много лет. Главный удар заключается в десятикратном сокращении водоохранной зоны Байкала», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM учёный, председатель Иркутского отделения российского социально-экологического союза Виталий Рябцев.

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Напомним, в 2018 году произошла так называемая «корректировка границ водоохранной зоны» Байкала. По сути, ВЗ сократили в 10 раз — до 200 метров, исключив из неё территории населённых пунктов.

Между тем, согласно статье 65 Водного кодекса РФ, водоохранная зона — это территории, на которых действует специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. Цель ВЗ — защита водоёма, предотвращение его загрязнения, засорения, заиления, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

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По словам Виталия Рябцева, с сокращением ВЗ весной 2018 года в десять раз сократилась и территория, куда был закрыт доступ добытчикам полезных ископаемых, в том числе широко распространённых, вроде гравия и песка:

«Раньше под защитой было 53 тысячи квадратных километров, сейчас осталось чуть более 5 тысяч. В том числе из-под защиты была изъята огромная территория Холоднинского месторождения полиметаллических руд (Бурятия). Попытки ввести его в эксплуатацию продолжаются уже порядка 20 лет. Пробные работы проводились, и от них остался ядовитый ручей, до сих пор вытекающий из разработок в реку Холодную. Широкомасштабная разработка приведёт к поступлению огромного количества токсических элементов сначала в реку Холодную, а затем и в Байкал. «Зелёные» много лет всеми силами препятствовали разработке этого месторождения. И как раз в 2017 году защитники добились того, что лицензия на это месторождение была отозвана. А теперь получается, что законодательная охрана, препятствующая разработке этого месторождения, исчезла, и разработчикам можно получать новую лицензию».

Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение реки

Рябцев уверен, что на территориях, лишившихся охраны, есть и другие участки, представляющие интерес для разработок:

«Это и множество месторождений общеполезных ископаемых, того же гравия и прочего, в которых заинтересованы, например, строители дорог и прочих объектов. Поэтому разработки будут вестись, будет наноситься ущерб озеру Байкал. Но самое страшное, что этот удар, хоть и очень мощный, считается предварительным. И как только он завершился успехом, как только ВЗ была сокращена, официальные лица, я имею в виду, в частности, главу Республики Бурятия, начали говорить о том, что теперь основная задача — произвести изменение границ и режима Центральной экологической зоны Байкала. ЦЭЗ — это последняя линия защиты Байкала. Именно с этой зоной связаны сейчас самые важные запреты. Важнейший — запрет на застройку природных территорий. То есть постройка любых объектов, гостиниц, загородных домов вне населённых пунктов сейчас считается незаконной. Хотя и сейчас случаев нарушения закона достаточно. Очень велико желание и у бизнеса, и у чиновничества этот закон снять».

Напомним, ЦЭЗ, защищающая озеро, включает в себя Байкал с островами, прилегающие к Байкалу водоохранную зону и особо охраняемые природные территории.

«Наполовину дальневосточный» Байкал

Напомнил учёный Виталий Рябцев и об ещё одном значительном изменении. 3 ноября 2018 года Бурятия (Байкал расположен на территории Бурятии и Иркутской области — прим. ИА REGNUM ) была переведена из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

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«Включение республики в состав Дальневосточного федерального округа привело к тому, что скоро на этот регион распространится программа «Дальневосточный гектар». То есть можно будет подавать заявки и забирать кусками землю. Разумеется, самая лакомая земля — это земля в Байкальской котловине. Чем ближе к воде, тем дороже. Да, власти говорили, что в ЦЭЗ Байкала раздавать участки в рамках «Дальневосточного гектара» не будут. Но при этом ЦЭЗ всеми силами стараются сократить. Озвучиваются и объёмы — в десять раз. Представляете, почти 50 тысяч квадратных километров попадут «под раздачу»? Это страшно. Возможно, вначале эти земли достанутся местным жителям. Но всё большее влияние продолжает оказывать китайский бизнес. Уже сейчас в посёлках на Байкале — множество гостиниц, которые официально принадлежат местным жителям, а на самом деле их реальные владельцы — китайские бизнесмены. Те же механизмы могут быть задействованы и в рамках «Дальневосточного гектара». Номинальными владельцами могут быть местные жители, а реальными — китайский бизнес. Там могут строить объекты — гостиницы, турбазы и так далее. Байкальская территория итак уже испытывает запредельную нагрузку. А после сокращения ЦЭЗ будет застраиваться всё более быстрыми и быстрыми темпами», — рассуждает Виталий Рябцев.

Китайская крестьянка

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Он подчеркнул, что актуальна и так называемая мусорная проблема. Она обостряется, потому что поток туристов растёт:

«К сожалению, свою лепту вносят и местные жители. Буквально на моих глазах за несколько лет деревенька Харанцы на острове Ольхон выросла в 20 раз. Конечно, она теперь производит несравнимо большее количество мусора. И состоит она, разумеется, на 90% из турбаз. Деревня Курма на материковом берегу байкальского пролива Малое Море раньше состояла из одного жилого дома и нескольких разрушенных построек. А сейчас там идёт зона сплошной застройки примерно 5−7 км длиной. Возведены тысячи строений. Разумеется, производится огромное количество мусора. И что ещё хуже, происходит сток из всех многочисленных местных туалетов в Малое Море. И мы имеем ситуацию, когда на Малом Море Байкала не то что пить воду нельзя, а уже и купаться официально запрещается».

Иркутский учёный считает, что «пиковым» для Байкала будет именно 2019 год.

«В ближайшие месяцы, скорее всего, будут разработаны поправки в закон о Байкале. Для этого специально создан Научно-исследовательский институт правовой охраны Байкала ИГУ (Иркутского госуниверситета). Ему и дано задание осуществить «модернизацию байкальского законодательства», — резюмировал Виталий Рябцев.

Атака «заинтересантов» на Байкал

Ещё один защитник Байкала — российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов — считает, что уходящий 2018 год отчетливо показал отсутствие единой комплексной системы управления бассейном уникального озера.

«По факту на протяжении всего 2018 года разные федеральные и региональные ведомства публично демонстрировали свою силу и свои права в отношении Байкала. С 1 января 2018 года с подачи Росводресурсов в 2,5 раза был расширен диапазон разрешённых колебаний уровня Байкала, регулируемого Иркутской ГЭС. Весной, по инициативе Минприроды России, водоохранная зона вокруг Байкала была резко сокращена с 3−70 км до 200 метров с максимумом в 4−4,5 км. Тогда же Минсельхоз России подготовил проект приказа о корректировке правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, разрешающий промышленный отстрел байкальской нерпы. В ответ Минсельхоз Бурятии предложил также регулировать на Байкале численность популяции большого баклана, поедающего промысловую рыбу. И под занавес года одним росчерком пера президент России отправил бурятский берег Байкала вместе с Забайкальем в Дальневосточный федеральный округ. Вряд ли чиновники из Владивостока теперь упустят свой шанс продемонстрировать, что и их решения могут напрямую касаться Байкала — например, в отношении выделения того же «дальневосточного гектара», — убеждён Александр Колотов.

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По его мнению, для Байкала такая разноголосица и отсутствие единого центра управления, пожалуй, наиболее реальная угроза на ближайший год:

«Хрупкое «водяное перемирие» в отношении уникального озера — объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — которое существовало с начала XXI века, в 2018 году было окончательно разрушено. Гидроэнергетики получили расширенный диапазон регулирования уровня Байкала, чего они упорно добивались долгие годы. Огромный китайский турпоток сметает последние преграды на своем пути: после кардинального сокращения водоохранной зоны начались режиссированные «обращения трудящихся» о выводе населённых пунктов из Центральной экологической зоны Байкала. Это означает ещё больше турбаз на байкальском берегу и ещё большее загрязнение чистых байкальских вод и прилегающей природной территории. Со стороны Монголии по-прежнему продолжается активная проработка проектов строительства монгольских ГЭС в бассейне Селенги — крупнейшего притока Байкала».

Valeriy29 ГЭС

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«Экосистема Байкала сминается под совместным напором российских, китайских и монгольских заинтересантов. Можно ли противостоять такому натиску? Думаю, наступающий 2019 год внесет ясность в этот вопрос: либо Россия по рекомендации Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО создаст единый орган, ответственный за Байкал, либо нас ждёт окончательная деградация системы управления Байкальской природной территорией», — подытожил российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

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Время больших потерь

Для Байкала 2018 год — год большой потери, считает эколог, директор Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева:

«В 2018 году ушёл из жизни великий человек — Сергей Герасимович Шапхаев. Именно он занимался подготовкой документов для признания озера участком всемирного наследия ЮНЕСКО. Он свято верил в то, что закон об охране озера Байкал действительно будет защищать как само озеро, так и людей, живущих на его берегах».

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Однако, по словам эколога, всё встало с ног на голову. Чиновники убедили жителей, что все ограничения на Байкале только мешают. И конечная цель чиновничьих убеждений — послабление экологического законодательства со всеми вытекающими:

«Ситуация усугубляется и предоставлением участков по программе «Дальневосточного гектара». Это ещё один предлог для сокращения ЦЭЗ. На Байкале так и не налажен качественный мониторинг, нет обмена информацией между ведомствами, нет единых программ по решению вопросов, как экологических, так и социальных. Не ведётся работа в области экологического воспитания и просвещения. Всё разрознено, нет общих целей, потому и нет результатов».

Bpso.ru Уборка мусора на берегах Байкала

Наталья Тумуреева подчёркивает, что на Байкале на сегодняшний день складывается пугающая ситуация:

«Мне кажется, что пора уже просить для Байкала статус «Наследие в опасности».

Байкал нужно спасать

Итак, если верить экологам, защитникам Байкала (а не верить им оснований нет), то озеро — под большой угрозой. И угрожают ему не только китайцы, желающие застроить берега гостиницами, не только монголы, продвигающие строительство ГЭС в бассейне питающей Байкал реки Селенги, не только туристы, оставляющие после себя тонны мусора… Одна из серьёзных угроз — это чиновники, принимающие судьбоносные решения по Байкалу. Причём делается это всё без участия местных жителей. Их никто ни о чём не спрашивает, общественные обсуждения не проводятся.

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Результаты «работы» чиновников по защите Байкала под занавес 2018 года оценила Счётная комиссия РФ. И оценка эта оказалась весьма показательной.

У аудиторов возникли серьёзные опасения в том, что цели федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» будут достигнуты.

«Несмотря на то, что за 2015−2017 годы и девять месяцев 2018 года государственные заказчики программы израсходовали на её реализацию 8,4 млрд руб., экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП», — говорится в официальном сообщении СП РФ.

Арутюнова Лолита Рафаэльевна Таинство о. Агой, Байкал

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В частности, нулевым оказался результат работ по ликвидации последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область).

Вот комментарий по этому поводу аудитора СП РФ Алексея Каульбарса:

«Несмотря на то, что, начиная с 2013 года, на эти цели выделено в общей сложности 4 млрд 200 млн рублей, реализация мероприятий практически так и не начата. 90% выделенных средств возвращены в федеральный бюджет, а разработанный в 2013 году проект стоимостью 131 млн рублей нуждается в доработке и сегодня использован быть не может. Всё это потребует дополнительных средств, времени и создаёт риски недостижения в установленные сроки целей одного из ключевых мероприятий федерально-целевой программы».

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Весьма показательно. Пока власти создают отчёты о «проделанной работе» и заверяют, что Байкал под защитой, экологи, которые видят ситуацию изнутри, бьют тревогу. Их опасения разделяют также простые жители Бурятии и Иркутской области. Они уверены, что теряют Байкал. Такие выводы напрашиваются после ознакомления с результатами исследования Фонда «Озеро Байкал» и Аналитического центра НАФИ.

Охват исследования, проведённого в 2018 году, — 26 населённых пунктов в восьми районах регионов. На вопрос, как изменилась экологическая обстановка на Байкале за последние пять лет, 61% опрошенных ответили, что она стала хуже…

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