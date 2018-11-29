СП РФ: несмотря на 8,4 млрд, экологическая обстановка на Байкале ухудшается

Москва, , 11:58 — REGNUM У Счётной палаты РФ возникли серьёзные опасения о том, что цели федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» будут достигнуты. Как следует из официальной информации на этот счёт, причина складывающейся ситуации в ненадлежащей координации деятельности государственных заказчиков ФЦП со стороны Минприроды России.

«Несмотря на то, что за 2015−2017 годы и 9 месяцев 2018 года государственные заказчики программы израсходовали на её реализацию 8,4 млрд руб., экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП», — говорится в официальном сообщении Счётной палаты РФ.

Как пояснил директор департамента Счётной палаты Сергей Нероев, согласно отчетности, из девяти показателей ФЦП в 2015 году не достигнуто шесть, в 2016 году — семь, а в 2017 году — четыре. При этом в 2017 году два показателя выполнены за счёт корректировки их значений под фактически ожидаемые.

В пример несоблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов ФЦП приводится, в частности, тот факт, что из четырёх запланированных полигонов отходов три введены в эксплуатацию, но не функционируют, а один не достроен, хотя средства федерального бюджета в сумме 232,2 млн руб. использованы.

«Отсутствие полигонов и мощностей по переработке отходов на фоне ежегодного увеличения их объёма создает риски роста несанкционированных свалок на Байкальской природной территории», — отметил Сергей Нероев.

По его словам, сохраняются риски того, что не будут достигнуты результаты мероприятий ФЦП по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды реки Селенга и экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (г. Закаменск).

«Несмотря на то, что за период с 2012 по 2018 годы на их реализацию было израсходовано 1,3 млрд руб., по данным Росприроднадзора и Роспотребнадзора, содержание нефтепродуктов в воде р. Селенга по состоянию на май 2018 года в 7,7 раза превышает фоновую пробу, а химические вещества, содержащиеся в воздухе Закаменска, представляют угрозу здоровью его жителей, увеличивая число болезней органов дыхания, центральной нервной системы, системы крови, почек и эндокринной системы», — подчеркнул директор департамента Счётной палаты Сергей Нероев.

Особо был отмечен фактический провал ключевого мероприятия ФЦП — ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. С 2013 по 2015 годы на его реализацию было выделено почти 2,9 млрд руб. В 2016 году средства практически в полном объёме были возвращены в федеральный бюджет, за исключением 131 млн руб., израсходованных на проектную документацию, которую в результате невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке.

Кроме того, не имея откорректированной проектной документации, Минприроды Иркутской области заключило с АО «Росгеология» госконтракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия комбината на сумму 5,9 млрд руб. Однако, если учесть, что технология ликвидации отходов до настоящего времени не определена, цена госконтракта не может считаться обоснованной.

«Таким образом, мероприятие, которое реализуется с 2013 года и должно быть завершено к 2020 году, фактически ещё даже не начиналось. При этом были необоснованно отвлечены средства федерального бюджета в сумме 4 млрд руб., оплачена проектная документация, которая не подлежит применению, а ее корректировка потребует дополнительного времени и средств», — констатировал Сергей Нероев.

По итогам выявленных недостатков коллегия Счётной палаты приняла решение направить представления в Минприроды России и Минстрой России, а также обращение в Генеральную прокуратуру РФ и информационные письма — в правительство РФ, правительства Иркутской области и Бурятии.

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