Сибиряки считают, что теряют Байкал

Татьяна Иващенко, , 19:11 — REGNUM

Жители Бурятии и Иркутской области уверены, что за последние пять лет экологическая обстановка на Байкале стала хуже и продолжает ухудшаться. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с результатами исследования Фонда «Озеро Байкал» и Аналитического центра НАФИ.

Байкалу всё хуже

Эксперты в феврале 2018 года опросили 503 совершеннолетних жителя Бурятии и Иркутской области. Охват исследования — 26 населённых пунктов в восьми районах регионов.

На вопрос, как изменилась экологическая обстановка на Байкале за последние пять лет, 61% опрошенных ответили, что она стала хуже. Ещё 17% считают, что она немного ухудшилась. 9% указали, что изменений не произошло, 6% ответивших посчитали, что экологическая обстановка немного улучшилась, 2% — что стала лучше, 5% опрошенных затруднились ответить.

Большинство жителей Бурятии и Иркутской области, принявшие участие в опросе, считают, что через 10 лет экологическая обстановка на Байкале ухудшится (38% выбрали вариант «сильно ухудшится», 23% — «ухудшится, но незначительно»). 18% респондентов указали, что через 10 лет экологическая обстановка «улучшится, но незначительно», 11% ответить затруднились. 7% посчитали, что она значительно улучшится, 3% — что не изменится.

Примечательно, что, по мнению жителей Бурятии и Иркутской области, местные власти прилагают недостаточно усилий для защиты экологии Байкала. Так ответили 76% респондентов. 13% от всех опрошенных, отвечая на вопрос, достаточно ли местные власти прилагают усилий для защиты экологии Байкала, выбрали вариант «скорее достаточно». 11% затруднили ответить.

При этом принять участие в мероприятиях по защите экологии Байкала в качестве волонтёра, то есть на безвозмездной основе, готовы 62% опрошенных (выбрали вариант «скорее да»). 36% ответили «скорее нет», 2% затруднились ответить.

Что и кто губит Байкал

Что касается оценки основных экологических проблем, большинство респондентов считает, что наиболее губительно для экологии Байкала загрязнение сточными водами (75%) и замусоривание территории туристами (74%). Также вред наносят лесные пожары (69%), снижение уровня воды в озере (63%), размножение спирогиры (62%), застройка берегов (62%), угроза стока отработанных отходов БЦБК (60%), браконьерская добыча омуля (58%), равнодушие местного населения к природе (44%), большой приток туристов (44%), отстрел нерпы (43%), работа Иркутской ГЭС (28%). Вариант «другое» выбрали 2% опрошенных. Кроме того, большое количество опрошенных считает, что Байкалу могут нанести серьёзный вред строительство гидроэлектростанции в Монголии (64%) и сужение водоохранной зоны (46%).

По мнению 55% респондентов, туризм на Байкале ведет скорее к отрицательным последствиям. 30% причислили развитие туризма к положительным последствиям, 11% затруднились ответить, 6% указали вариант «другое».

Наибольшую обеспокоенность у жителей Иркутской области и Бурятии, принявших участие в опросе, вызывает загрязнение Байкала туристами (94%), строительство нелегальных гостиниц для туристов (83%), рост числа туристов, работников и бизнесменов из Китая (79%).

Нашествие туристов на Байкал

Инициаторы проведения опроса также поинтересовались, как изменился поток туристов, посещающих Байкал, за последние два года. Результаты оказались любопытными. 73% опрошенных считают, что увеличился поток туристов из России и СНГ (уменьшился — 8%, остался прежним — 7%, затруднились ответить 12%). 82% респондентов посчитали, что вырос поток туристов из Китая и Азии (по 2,5% набрали варианты «уменьшился» и «остался прежним», 13% — вариант «затрудняюсь ответить»). 43% указали на то, что на Байкале стало больше туристов из Европы (12% посчитали, что поток туристов из Европы уменьшился, 16% — что остался прежним, 29% ответить затруднились). Также ответившие сделали вывод, что поток туристов благоприятно повлиял на экономику региона (40% респондентов) и никак не повлиял на их собственное материальное положение (72%).

Жители двух сибирских регионов подчеркнули, что туристы из Китая и Азии относятся к природе Байкала не бережно (37% от всех опрошенных выбрали вариант «скорее не бережно», 26% — «совсем не бережно»). Также, по их мнению, туристы из Китая и Азии чаще туристов из других стран нарушают российские законы (26% выбрали вариант «часто», 13% — «очень часто»). В итоге местное население высказалось за введение ограничения потока туристов из Китая и Азии. На вопрос, нужно ли сегодня ограничение потока туристов из Китая и Азии, 59% опрошенных ответили «скорее да» (38% — «скорее нет», 3% затруднились ответить).

Добавим, по информации из открытых источников, Байкал ежегодно посещают порядка 1,5 млн туристов.

Жизнь на Байкале

Жители Бурятии и Иркутской области считают, что вблизи Байкала (конкретное расстояние не указывается — прим. ИА REGNUM ) необходимы ограничения хозяйственной деятельности человека (62%), имея в виду турбазы, магазины и так далее. 36% отметили, что такие ограничения скорее не нужны, 2% затруднились ответить.

Практически поровну (46% — «скорее за», 48% — «скорее против») разделились мнения о решении сократить водоохранную зону Байкала. На этой территории запрещено строительство, продажа земельных участков, использование сточных вод, движение и стоянка транспорта, размещение кладбищ. 6% не смогли определиться с ответом.

Согласно результатам исследования, разделились и мнения о запрете хозяйственной деятельности на острове Ольхон (Иркутская область). Вопрос звучал следующим образом:

«Есть мнение, что на острове Ольхон целесообразно запретить хозяйственную деятельность человека для сохранения экологии этого региона. Вы за или против запрета хозяйственной деятельности на острове?»

26% опрошенных выбрали вариант «скорее против», 18% — «однозначно против», 23% — «скорее за», 21% — «полностью за», 12% — «затрудняюсь ответить». При этом 63% из всех ответивших, проживающих на острове, подчеркнули, что скорее не готовы переехать в другой район Иркутской области на выгодных для них условиях, чтобы закрыть остров от хозяйственной деятельности человека (37% — скорее готовы).

Кроме того, большинство от всех опрошенных (61% — «скорее за») высказались за внесение повышенного туристического сбора для сохранения экологии острова Ольхон. Сам вопрос звучал так:

«Есть мнение, что на острове Ольхон необходимо ввести повышенный туристический сбор для сохранения экологии острова. Вы за или против повышения туристического сбора?»

31% респондентов выбрали вариант «скорее против», 8% затруднились ответить.

Об омуле, БЦБК и судоходном парке

Охватили инициаторы исследования и другие актуальные вопросы по проблемам Байкала.

В частности, жителям Бурятии и Иркутской области был задан вопрос, как они относятся к введенному не так давно (с 1 октября 2017 года — прим. ИА REGNUM ) запрету на вылов омуля. 64% ответили, что положительно, 30% — «скорее отрицательно». 6% не сформировали своего мнения по этому поводу (затруднились ответить).

На вопрос, слышали ли местные жители что-либо о ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), 62% респондентов ответили, что не слышали, 35% — что слышали. Также по результатам исследования стало ясно, что большинство местных жителей, знающих об отходах БЦБК, обеспокоены вопросом их утилизации (79% от опрошенных, знающих о ликвидации отходов БЦБК).

Местным жителям предложили ответить на вопрос, касающийся судоходного парка на Байкале:

«Как вы считаете, суда, на которых палубы моют химическими порошками и сливают отходы в озеро, наносят Байкалу сильный вред или незначительный?»

66% опрошенных выбрали вариант «скорее сильный», 29% — «скорее незначительный», 5% воздержались от ответа. При этом 80% от всех опрошенных выразили мнение, что необходимо преобразовать судоходство на Байкале и заменить суда на экологичные.

Жемчужина Сибири под угрозой

Озеро Байкал, являющееся самым глубоким в мире (максимальная глубина — 1637 м), расположено на территории Бурятии и Иркутской области. В нём сосредоточено 20% мировых запасов поверхностных пресных вод (23 тыс. км3). На Байкале обитает байкальская нерпа — единственный в мире вид тюленя, который живёт в пресной воде. Также в озере водится известная на весь мир рыба — омуль.

Экологи на сегодняшний день выделяют ряд серьёзных угроз для Байкала, как уже существующих, так и потенциальных. Во-первых, сейчас озеро переживает маловодный период. Приток воды в озеро в летние месяцы 2017 года был близок к наименьшему за период 1960—2017 годов.

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Огромный урон озеру наносят браконьеры, охотящиеся в том числе на омуля и нерпу.

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Туристы, посещающие Байкал, оставляют за собой горы мусора. Вокруг озера расположены многочисленные гостиницы и турбазы, которые также далеко не всегда являются заботливыми природопользователями. Проблема, требующая отдельного внимания, — загрязняющие Байкал стоки, в том числе поступающие в озеро через реку Селенгу, а также сброс подсланевых вод с судов.

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В качестве потенциальных угроз называется строительство ГЭС Монголии в бассейне реки Селенга, питающей Байкал.

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Что касается упомянутого в исследовании Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), расположенного в Иркутской области, он прекратил свою работу в 2013 году. БЦБК называли одним из главных загрязнителей Байкала. По данным Гринпис, он ежегодно сбрасывал порядка 100 тыс. куб. м сточных вод. В 2016 году власти Иркутской области заявили, что первоочередного решения после закрытия БЦБК требуют следующие проблемы: утилизация шламонакопителей и золоотвалов с отходами от производственной деятельности БЦБК, перепрофилирование промышленной площадки комбината, замена энергоисточника и тепловых сетей.

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Кроме того, сейчас местные жители активно обсуждают инициативу Минприроды РФ, предложившего сократить водоохранную зону (ВЗ) Байкала в 10 раз. Обосновывая своё предложение, чиновники говорят о том, что делается это ради местного населения, испытывающего трудности в связи с многочисленными запретами, действующими на территории ВЗ.

Напомним, на этой территории действительно многое запрещено (строительство, продажа земельных участков, использование сточных вод, движение и стоянка транспорта, размещение кладбищ и т. д.). И в июне 2017 года жители острова Ольхон даже пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на строгие ограничения природоохранного законодательства:

«В лес нельзя, в поле нельзя, скотину, даже до того дошло, что решили арестовывать».

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В свою очередь, глава государства отметил, что «всё должно быть в рамках разумного», и водоохранная зона «должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, она должна соответствовать и потребностям людей, которые там уже живут».

В феврале 2018 года стало известно, что Минприроды внесло в правительство РФ проект распоряжения об утверждении скорректированных границ водоохраной зоны (ВЗ) озера Байкал. представители министерства считают, что водоохранную зону можно сократить «без ущерба» для Байкала в 10 раз. При этом они подчеркнули, что их предложение основано на научно обоснованном подходе, предложенном Сибирским отделением Российской академии наук — Институтом географии им. В. Б. Сочавы. Однако в институте ИА REGNUM сообщили, что Минприроды подало в правительство проект не совсем в том виде, в каком его готовили учёные. В частности, институт предлагал оставить населённые пункты в границах водоохранной зоны и затем уже в границах населённых пунктов провести зонирование и рассмотреть всяческие ограничительные и разрешительные мероприятия. Но представители власти решили, что будет проще, если населённые пункты вообще не будут входить в ВЗ. Эколог Александр Колотов считает, что предложенный Минприроды проект новых границ водоохранной зоны «под предлогом заботы об интересах местных жителей фактически даёт зелёный свет для массированного бизнес-освоения берегов Байкала».

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На сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны Байкала составляет 57,2 тыс. км2. В её границах расположено 159 населённых пунктов с населением порядка 128,4 тыс. человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций, порядка 540 км дорог без твёрдого покрытия.

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Депутаты Госдумы поручили комитету по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратиться к Минприроды, чтобы уточнить, согласован ли план министерства по изменению границ ВЗ Байкала с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО.

Озеро, которое мы теряем

Как считает руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев, сейчас население, живущее на побережье Байкала, действительно в какой-то мере бесправно. Например, люди не могут брать воду из озера, но «при этом некоторые организации могут пользоваться различными благами природы».

«На Байкале есть водоохранная зона, буферная зона, центральная экологическая зона. И люди путаются, где какая граница, где что можно и нельзя. Если сейчас всё объяснят и грамотно пропишут, это будет хорошо. Но стоит учитывать, что на Байкале, например, есть месторождения, и есть люди, которые заинтересованы в добыче металла и цинка, и им выгодно сокращение водоохранной зоны. Это может усугубить экологическую ситуацию, так как при выработке месторождений будет большое количество выбросов. Поэтому с водоохранной зоной нужно действовать крайне осторожно, основываясь на научном подходе», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM .

Также он особо обратил внимание на то, что, решая вопросы Байкала, обязательно нужно спрашивать мнение местного населения:

«Проводить просветительскую работу, общественные слушания, объяснять людям, что происходит».

«Тем, кто занимается бизнесом, зачастую всё равно на Байкал. Они не задумываются, что будет с озером, испытывающим огромную антропогенную нагрузку. Бизнес живёт сегодняшним днём. А между тем Байкал — это мировая ценность, и к нему нужен правильный экологический подход. Сейчас из года в год ситуация на Байкале только ухудшается. Ещё немного, и при таком подходе мы можем просто потерять Байкал», — подытожил Максим Токарев.

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