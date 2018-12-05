Рекультивация отходов БЦБК: Деньги упущены, проблемы Байкала не решены

Иркутск, , 11:41 — REGNUM Опасения Счётной палаты по поводу того, что цели федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» не будут достигнуты, подтверждаются проведённым аудиторами анализом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 5 декабря, в ходе «правительственного часа» в Госдуме с участием главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина выступил аудитор СП РФ Алексей Каульбарс. Он обратил особое внимание на результаты работы по проверке реализации мероприятий байкальской ФЦП и, прежде всего, на ликвидацию объектов накопленного вреда.

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«Проведённый анализ показал, что запланированная в рамках ФЦП работа практически полностью выполнена. Выделенные средства израсходованы, но риски недостижения установленных целей всё равно следует оценивать как высокие. Так, на ликвидацию подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды реки Селенга (река Селенга «питает» Байкал — прим. ИА REGNUM ) в Бурятии, израсходовано 95% общего объёма средств, предусмотренных на это мероприятие. Однако, по данным Росприроднадзора, содержание нефтепродуктов в контрольной точке замера по состоянию на май — август текущего года превышало фоновую пробу более чем в семь раз. Соответственно, риски недостижения ожидаемого результата оцениваются здесь как очень высокие», — отметил Каульбарс в ходе своего выступления.

Он подчеркнул, что особое внимание в ходе проверки было уделено ситуации, сложившейся с ликвидацией последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области:

«Несмотря на то, что, начиная с 2013 года, на эти цели выделено в общей сложности 4 млрд 200 млн рублей, реализация мероприятий практически так и не начата. 90% выделенных средств возвращены в федеральный бюджет, а разработанный в 2013 году проект стоимостью 131 млн рублей нуждается в доработке и сегодня использован быть не может. Всё это потребует дополнительных средств, времени и создаёт риски недостижения в установленные сроки целей одного из ключевых мероприятий федерально-целевой программы».

Алексей Каульбарс объяснил, что, начиная с 2019 года, финансовые ресурсы, предусмотренные федеральным бюджетом на финансирование мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал», будут аккумулированы в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

«При этом нужно обратить внимание на то, что действующая редакция ФЦП предусматривает выполнение девяти ключевых показателей, а в федеральный проект включены только пять из них. В связи с этим не совсем ясно, предусматривается ли достижение этих четырёх оставшихся показателей в новых условиях. И если да, то за счёт каких источников будет обеспечено их достижение», — резюмировал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года стало известно, что у Счётной палаты РФ возникли серьёзные опасения по поводу того, что цели ФЦП «Охрана озера Байкал» будут достигнуты.

«Несмотря на то, что за 2015−2017 годы и девять месяцев 2018 года государственные заказчики программы израсходовали на её реализацию 8,4 млрд рублей, экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП», — говорится в сообщении СП РФ.

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Что касается БЦБК, по мнению главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева («Единая Россия»), проект по его рекультивации вряд ли будет принят в 2019 году. Он подчеркнул, что для того, чтобы запустить проект, необходимо уже сейчас принимать активные меры для его реализации.

Читайте ранее в этом сюжете: Николаев: Проект по рекультивации БЦБК вряд ли будет принят в 2019 году