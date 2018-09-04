«Реки без границ»: Судьба Байкала решается без участия местных жителей

Улан-Удэ, , 13:27 — REGNUM Жителей Бурятии и Иркутской области вновь исключают из процесса принятия решений о будущем озера Байкал. Таким образом, угроза строительства монгольских ГЭС в бассейне Селенги — реки, питающей Байкал, — сохраняется и, более того, становится всё более явной.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 сентября, в международной экологической коалиции «Реки без границ», чиновники в Улан-Баторе и Вашингтоне намеренно отказываются от проведения полномасштабного общественного обсуждения проекта технического задания на региональную экологическую оценку (РЭО) планируемых монгольских ГЭС. Речь идёт о группе управления проектом MINIS в Улан-Баторе и её кураторах во Всемирном банке в Вашингтоне и Сингапуре.

Экологи уточняют, что в процесс общественного обсуждения остались невовлечёнными 90% участников общественных консультаций по проектам монгольских ГЭС, состоявшихся в Иркутской области и Бурятии в 2017 году. Объясняется это тем, что так называемый «период сбора комментариев» совпал с летним сезоном отпусков и традиционным фестивалем Наадам.

Группа управления проектом MINIS не подготовила и не распространила так называемое резюме нетехнического характера проекта технического задания на проведение РЭО. Между тем, по словам экологов, такое резюме необходимо для того, чтобы содержание РЭО стало понятным местным жителям в аймаках и районах Монголии и России, которых потенциально затрагивает воздействие планируемых ГЭС.

По мнению руководителя общественной организации «Реки без границ — Монголия» Сухгэрэл Дугэрсурэн, Всемирный банк просто не желает прислушиваться к мнению местных жителей, населяющих регион всего бассейна Селенги и Байкала. Хотя принимаемые решения прямо повлияют на их судьбу.

«Последние официальные документы показывают, что инициаторы проекта спешат завершить оценку за нереально короткий срок и решили отказаться даже от предварительной оценки воздействия на окружающую среду отдельных монгольских ГЭС, а их совокупное воздействие оценивать качественно, но не измерять количественно», — прокомментировал международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

При таком подходе невозможно получить количественные оценки силы и масштаба влияния ГЭС на экосистемы Селенги и Байкала, уточняет Симонов. А это и есть те самые главные показатели, которые могут помочь решить, следует ли остановить проекты сугубо по экологическим причинам. Результатом подобного отношения к работе может стать «обоснование» выводов, заранее определённых сторонниками проекта строительства плотин, угрожающих Байкалу.

В коалиции «Реки без границ» подчёркивают, что представленный проект техзадания на региональную экологическую оценку планируемых монгольских ГЭС не удовлетворяет требованиям Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО к совместной российско-монгольской стратегической экологической оценке. Также он не отвечает и рекомендациям инспекционного совета Всемирного банка.

Экологи настаивают, что группа управления проектом MINIS и Всемирный банк должны провести консультации со всеми потенциально затрагиваемыми группами местных жителей. Им необходимо предоставить реальную возможность влиять на принятие экологически значимых решений, касающихся их будущего.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Монголия хочет построить ГЭС в бассейне реки Селенги (протекает по территориям России и Монголии — прим. ИА REGNUM ), питающей озеро Байкал. При этом сибирские экологи, жители Бурятии и Иркутской области (на территории этих регионов расположено озеро Байкал — прим. ИА REGNUM ) выступают против предполагаемого строительства, так как убеждены, что поиски энергетической независимости Монголии могут обернуться катастрофой для уникального озера, которое и без того испытывает маловодный период.

По крайне мере, такое мнение высказали участники общественных слушаний по проектам строительства монгольских ГЭС в бассейне Селенги, состоявшихся в Иркутской области и в Бурятии весной 2017 года.

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