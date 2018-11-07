Монголия не прекращает готовиться к строительству угрожающей Байкалу ГЭС

Улан-Батор, , 10:57 — REGNUM Монголия, желая обрести энергетическую независимость, продолжает готовиться к строительству гидроэлектростанции (ГЭС), угрожающей Байкалу. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 ноября, в пресс-службе международной экологической коалиции «Реки без границ», монгольская госкомпания «ГЭС Эгийн-Гол» объявила о сборе заявок на проведение «дополнительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» предполагаемой к строительству крупной ГЭС на реке Эгийн-Гол в части её «экологических воздействий» на реку Селенга и озеро Байкал.

Между тем экологи опасаются, что запланированные исследования будут предвзятыми. Они объясняют свои опасения тем, что монгольская компания до сих пор не обнародовала предшествующий доклад по ОВОС ГЭС Эгийн-Гол, а сейчас фактически отказывается представить техническое задание на проведение новых «дополнительных исследований» для широкой публики.

Российский координатор экокоалиции Александр Колотов подчеркнул, что формально проект строительства ГЭС Эгийн-Гол не входит в состав финансируемого Всемирным банком проекта MINIS, в рамках которого весной 2017 года состоялись общественные слушания по другим монгольским гидроэлектростанциям — ГЭС Шурэн и ГЭС Орхон.

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«Однако всем специалистам понятно, что угрожающее Байкалу гидроэнергетическое освоение бассейна Селенги должно начинаться именно со строительства крупной ГЭС на Эгийн-голе, а Шурэнская ГЭС и ГЭС Орхон с водоотводным каналом в пустыню Гоби представляют собой лишь проекты второй очереди», — отметил Александр Колотов.

ГЭС Эгийн-Гол планируют построить в бассейне реки Селенги, являющейся крупнейшим притоком озера Байкал. Сибирские экологи сходятся во мнении, что строительство монгольских гидроэлектростанций обернётся для Байкала катастрофой.

Впервые официальное требование переработать и дополнить «экологической информацией» и публично представить ОВОС по проекту ГЭС Эгийн-Гол выдвинула миссия Международного союза охраны природы в мае 2015 года. Чуть позже это требование было закреплено в решениях сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Власти Монголии заверяли, что оценка будет проведена.

«Однако информационная закрытость конкурса на проведение такой оценки и её видимая несогласованность с экологическими исследованиями по другим монгольским ГЭС в бассейне крупнейшего притока Байкала вызывают множество вопросов у экологов», — объясняют в экокоалиции.

Международный координатор «Рек без границ» Евгений Симонов подчёркивает, что ОВОС — это единый взаимосвязанный комплекс исследований и общественных консультаций, который нельзя произвольно разнимать на части. Поэтому специалистам совершенно непонятно, как новые «экологические исследования» будут связаны с рекомендацией Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО.

«Международные организации сходятся во мнении, что доработке подлежит ОВОС ГЭС Эгийн-Гол в целом, и дополнительных «экологических исследований» недостаточно, чтобы улучшить качество оценки воздействия новой ГЭС на Байкал до приемлемого международного уровня», — резюмировал Евгений Симонов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти Монголии утверждают, что трепетно относятся к Байкалу и не станут вредить озеру. Однако экологи, а также жители Иркутской области и Бурятии (на территории этих субъектов РФ расположено озеро Байкал — прим. ИА REGNUM ) убеждены, что Монголия не отказывается от своих «антибайкальских» планов.

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Как объяснила ранее директор Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева, Орхонское водохранилище планируют возвести для того, чтобы безвозвратно отводить воду в пустыню Гоби. То есть эта вода уже не будет питать Селенгу, а Селенга, соответственно, меньше воды принесет в Байкал. А при запуске Шурэнской ГЭС первые несколько лет будет наполняться водохранилище. В это время река Селенга будет перекрыта, что грозит заторно-зажорными явлениями, когда потоком воды выталкивает лёд на пойму.

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