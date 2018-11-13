



Нижний Новгород

Активные кадровые рокировки в Нижегородской области вынесли за властный «борт» ряд высокопоставленных чиновников, но в безработных они задержались недолго. Некоторых уже забрали во властные коридоры других регионов России. На прошлой неделе бывший заместитель губернатора АлександрБайер, ушедший в отставку в сентябре 2018 года сразу после возбуждения уголовного дела по признакам уклонения от уплаты НДС предприятием, директором которого он когда-то был, получил должность в администрации Владимирской области. Там он будет в статусе и. о замглавы также курировать ТЭК и ЖКХ. Нижегородские политобозреватели шутят, перечисляя отправленных в отставку заместителей главы региона, — «ждём Антона Аверина в Иванове, Дмитрия Сватковского в Кирове, а Романа Антонова в Мордовии. Поможем соседям квалифицированными кадрами!»

В Нижегородской области начата масштабная ротация муниципального руководства — на одноглавую модель управления был переведён Дзержинск. Единого мэра здесь изберут 5 декабря. Пока же исполнять обязанности главы администрации в городе химиков будет побывавший в нём в первый раз в день своего назначения бывший замглавы Нижнего Новгорода Иван Носков, который в разные годы был министром ЖКХ Иркутской области, вице-мэром Иркутска. Эксперты отмечают, что областное правительство «взяло курс на обновление муниципального руководства» и новыми главами станут креатуры губернатора Глеба Никитина. После Арзамаса, где также сменился глава города — с Михаила Мухина на руководителя аппарата губернатора Александра Щелокова — на очереди Кстово. Эксперты отмечают, что ротация не будет «революционной и массовой». При этом уточняется, что кризис местного самоуправления возник уже в ряде городов региона и давно требовал решения. Анонимно эксперты в комментариях нижегородским СМИ отмечают, что «ротации коснутся наиболее проблемных образований с тяжелыми финансово-хозяйственными проблемами, кумовством и засидевшимся руководством».

А тем временем братья-депутаты Александр и Владимир Глушковы, один из которых был некоторое время назад главой одного из таких проблемных районов, — снова в информационной повестке региона. В этот раз следствие сообщило, что в Грузии, где пребывают задержанные до экстрадиции их в Россию, по подозрению в вымогательстве денег за освобождение нижегородских фигурантов задержаны сотрудники госбезопасности. Последние вымогали 300 тыс. долларов с родственников за политическое убежище для народных избранников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Еще один депутатский скандал связан с аттестатом и дипломом нижегородского депутата Валерия Гельжиниса. История началась несколько лет назад, а сейчас прокуратура требует через суд аннулировать эти документы, заявляя, что депутат «смог поступить в институт без аттестата о среднем образовании после учебы в Астраханском морском колледже, откуда его отчислили за неподобающее поведение». Представители ответчика не согласны с претензиями и говорят, что отчислен был другой студент, со схожей фамилией. Заседание суда запланировано на 20 декабря.

На этой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин активно работал в Москве, где провел ряд встреч с высокопоставленными федеральными чиновниками. С министром транспорта Евгением Дитрихом он обсудил перспективы строительства обхода Балахны, который включён в федеральную программу «Развитие транспортной системы РФ». Финансирование проекта из федерального бюджета до 2024 года превысит 15 млрд рублей, а строительство обхода позволит не только повысить транспортную доступность ряда районов региона, но и улучшить экологическую обстановку в самой Балахне.

16 ноября 2018 года прошла рабочая встреча с министром финансов РФ Антоном Силуановым, после которой Глеб Никитин сообщил, что в 2019 году регион получит из федеральной казны 28,9 млрд рублей безвозмездных поступлений. В тот же день на встрече с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко обсуждались вопросы подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. По её итогам нижегородский губернатор отметил, что «требуется приложить максимум усилий к тому, чтобы эта дата запомнилась не только яркими культурными событиями, но и оставила после себя материальное наследие».

В Нижнем Новгороде у властей области на прошлой неделе состоялась встреча с заместителем министра МЧС РФ Николаем Гречушкиным. Власти региона «заинтересованы в том, чтобы стать пилотным регионом по развитию АПК «Безопасный город», который могли бы совместно с МЧС дополнить новыми измерениями. В области надеются «создать универсальную цифровую среду по управлению жизнью городов и оперативного реагирования на любые внештатные ситуации».

Government-nnov.ru Глеб Никитин и Николай Гречушкин

Стихия ударила по региону на прошлой неделе, устроив для властей внеплановую проверку готовности к внештатным ситуациям. 17 ноября вместо обещанного синоптиками снегопада регион накрыл ледяной дождь, ставший сюрпризом для коммунальных служб Нижнего Новгорода, а 18 ноября пришёл и обещанный снегопад. Мэрия считает, что смогла оперативно перестроиться, но отмечалась неудовлетворительная работа домоуправляющих компаний — «ДУКи отработали хуже всего».

Ряд важных событий зафиксирован в сфере экономики региона на прошлой неделе. На расширенной коллегии УФНС РФ по Нижегородской области было озвучено, что почти 60% работодателей предпочитают использовать серые схемы при оплате труда, официально выплачивая только МРОТ. Налоговая служба призвала областные власти и силовиков подключиться к решению проблемы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2018 год, в котором предусмотрено повышение зарплаты педагогов учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры, обеспечение лекарствами льготников. После принятии поправок доходы областного бюджета вырастут на 1,27 млрд рублей — до 153,99 млрд рублей, расходы — на 1,18 млрд рублей (до 156,45 млрд рублей).

А в Нижнем Новгороде готовятся к рассмотрению бюджета-2019. На следующий год при доходах чуть более 29,947 млрд рублей и расходах 30,285 млрд рублей дефицит составит 338,354 млн рублей, а бюджет муниципалитета на 2020 и 2021 годы сверстан с профицитом.

Власти региона обсудили развитие нижегородских производственных площадок на встрече с представителями Объединенной авиастроительной корпорации. А после встречи с генеральным директором АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» Александром Потаповым глава области Глеб Никитин рассказал, что есть договоренность «активно участвовать в проекте по созданию мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов». Одно из нижегородских предприятий входит в дивизион АО. Глава области добавил, что рассчитывает на выход продукции на российский рынок.

Government-nnov.ru Встреча Александра Потапова и Глеба Никитина

Наконец-то подведены итоги единого конкурса на обеспечение горячим питанием свыше 100 нижегородских школ. Итог довольно неожидан. Кормить школьников будет муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), к которому были многочисленные претензии вплоть до уголовного дела, в основу которого легли вопросы следователей к подписанию договоров субподряда в обход процедуры торгов.

В Фонде капремонта многоквартирных домов Нижегородской области развивается скандал с коррупционной составляющей. Суд заключил под стражу начальника управления реализации проектов Фонда, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Следствие считает, что в 2018 году он, пользуясь служебным положением, незаконно требовал с руководства компаний-подрядчиков деньги за перевод аванса и окончательный расчёт. За время своей «деятельности» обвиняемый успел получить 325 тыс. рублей. До этого суд отказывался помещать фигуранта в СИЗО, ограничившись домашним арестом, но следователи обжаловали вердикт.

В прокурорском сообществе Нижегородской области также не всё гладко — городской прокурор Бора Николай Савчиц ушёл с поста. Поговаривают, что не добровольно, а был уволен после проверки «о возможном несоблюдении Правил дорожного движения».

В нижегородской гимназии №53 зафиксирован случай массового заболевания норовирусом, сообщалось о 50 заболевших учениках. Предварительно установили, что источником заражения послужил кто-то из сотрудников пищеблока. В пищеблоке также нашли ряд санитарных нарушений, в том числе летающих по столовой мух. Следователи начали проверку по факту ЧП, а гимназия была закрыта на карантин.

Замгубернатора «по наследству»

Не только Нижегородская область приглашает в своё правительство чиновников соседних регионов, но и у неё есть кого «взять» на кадровое усиление, как оказалось.

14 ноября стало известно, что бывший и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Байер назначен исполнять обязанности вице-губернатора Владимирской области, где также будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, развитие инфраструктуры и энергетики. На посту он сменил Лидию Смолину, ушедшую в отставку по собственному желанию.

Government-nnov.ru Александр Байер

Напомним, нижегородское правительство Байер покинул в середине сентября 2018 года. Происходило это на фоне сообщений следователей о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») на предприятии «Нижегородский водоканал». Следствие тогда высказало мнение, что один из руководителей предприятия «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения», уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 65,8 млн рублей. Вопросы появились к отчетности «Водоканала» за 2013 год. А в 2013 году директором «Нижегородского водоканала» являлся Александр Байер.

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«Ждём Антона Аверина в Иванове, Дмитрия Сватковского в Кирове, а Романа Антонова в Мордовии. Поможем соседям квалифицированными кадрами!» — шутит на своей странице в соцсетях политобозреватель Андрей Вовк, перечисляя других высокопоставленных отставников из правительства региона.

Муниципальная перестановка

Прогнозируемые неделю назад муниципальные рокировки состоялись — в Арзамасе и Дзержинске сменилось руководство.

13 ноября на внеочередной сессии городских депутатов Дзержинска состоялся переход к одноглавой системе управления городом. Депутаты также согласовали назначение на должность первого заместителя главы администрации Ивана Носкова, который с 14 ноября начал исполнять обязанности главы администрации города. Ранее Носков был заместителем мэра Нижнего Новгорода, а до того, в разные годы, — министром ЖКХ Иркутской области, вице-мэром Иркутска.

«Дзержинск давно ждал перехода на одноглавую систему. Депутаты приняли устав города в новой редакции, где город возглавляет один глава, еще в 2015 году. Мы поддерживаем этот тренд», — отметил на заседании депутат Евгений Минервин.

Его коллега Александр Терентьев добавил, что «при одноглавой системе у нас будет руководитель города, обладающий полнотой ответственности за все, происходящее в Дзержинске».

Выбирать единого мэра в городе химиков будут 5 декабря в рамках конкурса.

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Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

На следующий день, 14 ноября, в Арзамасе также на внеочередном заседании думы была принята отставка мэра города Михаила Мухина, временно исполнять обязанности главы администрации города будет руководитель аппарата губернатора Александр Щелоков, который сам родом из Арзамаса.

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Напомним, весной 2016 года Заксобрание Нижегородской области приняло решение об отказе от двуглавой системы управления муниципалитетами на территории региона, исключая Саров и Нижний Новгород. Позднее указанные города также перешли на одноглавую модель.

«Правительство Нижегородской области взяло курс на обновление муниципального руководства и возврат к одноглавой системе местного самоуправления в ряде районов. Ротации уже начались в Балахне, Дзержинске и Арзамасе, где главами городских и районных администраций станут креатуры губернатора Глеба Никитина. На очереди Кстово», — пишет газета «Коммерсантъ».

При этом собеседники издания в областном правительстве объяснили, что «грядущие перестановки курсом на обновление возрастных руководителей и ставкой на кадры, отвечающие задачам стратегии регионального развития», а сама «ротация не будет «революционной и массовой»: большинство претендентов на отставку сами приняли решение о сложении полномочий и уже написали заявления».

"Ротации коснутся наиболее проблемных образований с тяжелыми финансово-хозяйственными проблемами, кумовством и засидевшимся руководством», — рассказали источники изданию.

Испытание стихией…

17 ноября принесло Нижегородской области неприятный сюрприз — вместо прогнозируемого синоптиками снегопада пошёл ледяной дождь, что в неблагоприятную сторону сказалось на статистике ДТП. А на следующий день всё-таки пришедший снегопад усугубил обстановку.

Нижнийновгород.рф Вывоз снега

За выходные в регионе, по данным Госавтоинспекции, произошло 224 ДТП, из которых 111 — в Нижнем Новгороде (в них пострадали 13 человек). С жалобами на травмы с утра 17 ноября по утро 19 ноября в медорганизации региона обратились 163 пострадавших, в том числе пятеро детей.

«17 ноября 2018 года в результате сложных погодных условий затруднилось движение на дорогах Нижнего Новгорода и на ряде участков трасс на территории региона», — сообщали областные власти, а губернатор заявил, что «особое внимание необходимо от муниципальных служб на всей территории Нижегородской области» и «нужно быть готовыми к возникновению внештатных ситуаций и оперативному реагированию на них».

Мэрия по итогам борьбы со стихией заявила, что справилась с задачей.

«Достаточно оперативно мы перестроились на борьбу с гололедом и начали обрабатывать магистральные дороги. К этой работе были подключены все городские автопарки. Водители передавали информацию о ситуации на дорогах и о том, где и какие проблемы существуют», — сообщил мэр Владимир Панов на спецбрифинге.

Он также напомнил об информационной системе «Антиснег», которая начала работать в тестовом режиме с интерактивной картой.

«Как только выпадает снег, дороги окрашиваются в красный цвет, а после прохождения коммунальной техники — в зеленый. Каждая единица техники отмечена специальным значком. За уборкой снега может следить онлайн любой горожанин. На сайте антиснегнн. рф есть возможность оставить заявку, если где-то снег не убирают, прикрепить фотографию и получить обратную связь», — подчеркнул Владимир Панов 19 ноября, добавив, что в этот день на улицах города работают 233 единицы коммунальной техники и 536 дорожных рабочих.

Между тем у властей возникли претензии к домоуправляющим компаниям. Директор городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Колосов отмечал, что во время объезда «встретил на улицах не так много дворников, как хотелось бы, особенно, в Сормове, Канавине, Московском районе».

"ДУКи отработали хуже всего. Они предлагали не торопиться и начать работу с 06:00 следующего дня. При этом ситуация с тротуарами была очень сложная, передвигаться по ним было травмоопасно. В итоге в некоторых районах ДУКи мобилизовались и вывели дворников на работу. В некоторых районах они этого не сделали. На сегодня мы уже оформили 53 административных протокола», — цитирует мэра издание «Коммерсантъ».

Нижнийновгород.рф Уборка тротуаров

Высокие встречи

У нижегородских властей неделя прошла под знаком встреч с высокопоставленными федеральными чиновниками.

14 ноября, будучи в командировке в Москве, Глеб Никитин обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом проект строительства обхода Балахны, который включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы РФ». Автодорога Р-152 Шопша — Иваново — Нижний Новгород на участке обхода Балахны протяжённостью 24,3 км предполагает федеральные транши до 2024 года в общей сумме свыше 15 млрд рублей. В следующем году планируется сделать корректировку проектной документации.

«Строительство обхода позволит не только повысить транспортную доступность ряда районов региона, но и улучшить экологическую обстановку в Балахне, — отметил Глеб Никитин. — Мы продолжим работу по продвижению проектов обходов городов региона, в частности Нижнего Новгорода и Арзамаса».

Помимо этого, до конца года планируется подписать государственный контракт на строительство дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров на участке Неклюдово — Золотово в городском округе Бор протяжённостью 7,3 км. На неё из федеральной казны до 2021 года будет выделено более 3 млрд рублей.

«Строительство участка Неклюдово — Золотово позволит серьезно улучшить транспортную доступность на севере региона», — уточнил Никитин.

После встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым нижегородский губернатор рассказал, что проект федерального бюджета предполагает выделение области в 2019 году безвозмездных поступлений в размере 28,9 млрд рублей.

«Рост к первоначальному бюджету 2018 года составил 12,6 млрд рублей, или 176,6%», — подчеркнул Глеб Никитин.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

В этот же день в Москве состоялась его встреча с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко по вопросу подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

«Есть общее понимание, что 800-летие Нижнего Новгорода — событие федерального масштаба. Требуется приложить максимум усилий к тому, чтобы эта дата запомнилась не только яркими культурными событиями, но и оставила после себя материальное наследие», — рассказал губернатор по итогам встречи, добавив, что у региона «есть предложения по реализации проектов к юбилею с различными объемами финансирования».

А в Нижегородском кремле глава региона встретился с заместителем министра МЧС РФ Николаем Гречушкиным. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества региона с МЧС РФ, в частности работа по развитию АПК «Безопасный город».

«У Нижегородской области и МЧС России много перспективных направлений сотрудничества. В частности, мы заинтересованы в том, чтобы стать пилотным регионом по развитию АПК «Безопасный город». В Нижегородской области уже есть наработки в этом направлении, но совместно с МЧС мы могли бы дополнить систему новыми измерениями. Также необходимо предусматривать возможности по взаимной интеграции «Безопасного города» и «Умного города». За счет этого мы могли бы создать универсальную цифровую среду по управлению жизнью городов и оперативного реагирования на любые внештатные ситуации. Учитывая уровень инновационного потенциала Нижегородской области, мы намерены одними из первых включиться в эту работу. Также заинтересованы в укреплении межведомственного сотрудничества на территории региона», — подчеркнул Никитин.

Акценты экономики

Расширенная коллегия УФНС по Нижегородской области состоялась на прошлой неделе в Нижнем Новгороде. Выступая на ней, глава региона отметил, что «для увеличения базы по налогу на доходы физических лиц проводится комплексная работа по легализации «теневой» заработной платы».

"В ходе заседаний детально разбираются ситуации с работодателями, которые выплачивают стабильно низкую зарплату. Это уже привело к дополнительному поступлению налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области в сумме почти 149 миллионов рублей», — добавил Глеб Никитин.

Government-nnov.ru Заседание расширенной коллегии УФНС РФ по Нижегородской области

В это же время представители налогового ведомства на заседании отметили, что в регионе почти 60% работодателей предпочитают использовать серые схемы при выплате зарплат и официально выплачивают только МРОТ.

«В УФНС призвали подключиться к борьбе с теневыми зарплатами областное правительство и силовиков: кардинально переломить ситуацию налоговой службе пока не удается», — пишет «Коммерсантъ».

По сведениям нижегородского правительства, за счёт работы комиссий по легализации заработной платы уже более 3700 нижегородских работодателей повысили зарплату сотрудникам.

Очередные изменения готовят для главного финансового документа региона. Губернатор уже внёс в парламент проект поправок в бюджет на 2018 год. В них в числе прочего предусмотрено 88,1 млн рублей на повышение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры, 49,3 млн рублей — на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения региональных льготников. В целом после корректировок доходы областного бюджета будут увеличены на 1,27 млрд рублей — до 153,99 млрд рублей, расходы — на 1,18 млрд рублей (до 156,45 млрд рублей).

Городские депутаты в это же время готовятся рассматривать главный документ 2019 года.

«В городской думе уже формируется график заседаний постоянных комиссий по рассмотрению проекта бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов, — рассказал председатель думы Дмитрий Барыкин. — Сразу после ноябрьского заседания городской думы в постоянных комиссиях начнется работа по обсуждению предложенного проекта, детальному изучению его доходной и расходной частей как по профильным для комиссий направлениям, так и в целом. Практика прошлых лет показывает, что при обсуждении проекта бюджета депутаты вносят десятки дельных предложений, многие из которых учитываются при принятии документа на заседании городской думы».

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Барыкин отметил, что бюджет муниципалитета на 2020 и 2021 годы сверстан с профицитом. Проект начнут рассматривать 12 декабря 2018 года.

Основные параметры бюджета города Нижнего Новгорода на 2019 год выглядят следующим образом: доходы — 29 947 528 520 рублей, расходы — 30 285 882 730,97 рубля, дефицит — 338 354 210,97 рубля.

Но и это далеко не все главные экономические события недели. 15 ноября 2018 года прошла рабочая встреча Глеба Никитина с представителями Объединенной авиастроительной корпорации, в ходе которой участники обсудили развитие нижегородских производственных площадок корпорации.

«ОАК близкая для нас организация, и очень важно, чтобы мероприятия, которые разрабатываются правительством страны, положительно отразились и на нижегородских площадках. Хотелось бы видеть там рост производства, увеличение числа сотрудников и появление новых проектов. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку всем начинаниям корпорации», — добавил губернатор.

С генеральным директором АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» Александром Потаповым власти обсудили развитие АО «ЦНИИ «Буревестник», которое входит в состав дивизиона спецтехники АО. В числе основных направлений власти видят развитие проекта по созданию мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов.

«Это касается и системы мусоропереработки в Нижегородской области. Мы будем этот вопрос серьезно прорабатывать, в том числе в рамках национального проекта «Экология». Также рассчитываю, что «Буревестник» и «Уралвагонзавод» выйдут с этот продукцией на рынок России и будут осуществлять поставки регоператорам именно с нижегородской площадки», — добавил Глеб Никитин.

Напомним, область привлечет 725,5 млн рублей из федеральной профильной программы на уникальный проект производства мусоросортировочного оборудования на ЦНИИ «Буревестник». Оно будет первым в стране, где комплексы производят с использованием роботизированных технологий.

Government-nnov.ru Мусоросортировочный комплекс

На прошедшей неделе завершился главный «школьный аукцион» Нижнего Новгорода — был выбран подрядчик, который весь следующий год будет кормить школьников свыше 100 городских школ. Победителем неожиданно стало муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), к которому в прошлые годы имелись многочисленные претензии, а следователи даже возбудили уголовное дело по фактам подписания договоров субподряда в обход конкурсной процедуры.

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Депутатские скандалы

Братья Александр Глушков, депутат Заксобрания, бывший глава администрации Балахнинского района и Владимир Глушков, депутат Земского собрания того же района снова попали в медиаповестку региона.

На сайте нижегородского управления Следственного комитета появилось сообщение со ссылкой на информацию грузинских СМИ, что «в Грузии задержаны сотрудники госбезопасности за вымогательство денег у родственников Глушковых».

"Согласно данным Службы госбезопасности Грузии, сотрудники ведомства обещали за взятку освободить братьев Глушковых из заключения. Обвиняемые связались с родственниками Глушковых, которые помещены в предэкстрадиционное заключение, и обещали им освободить их, взамен потребовав крупную сумму денег. Обоих обвиняемых задержали при передаче части требуемой суммы — 10 тысяч долларов США», — отмечалось в сообщении с уточнением, что в настоящее время через Генпрокуратуру РФ решается вопрос об экстрадиции Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности на территории России.

Различные СМИ называют сумму в 300 тыс. долларов США. Именно столько якобы просили у супруги одного из фигурантов дела за их освобождение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр и Владимир Глушковы, а также еще ряд лиц стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне, которая неожиданно превратилась в торговый центр. Оба фигуранта в начале августа были задержаны в Грузии, а до этого находились в международном розыске, так как решением суда были заочно арестованы.

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Kremlin.ru Прокурор

Не всё гладко и у некоторых депутатов думы Нижнего Новгорода. Начато рассмотрение иска прокуратуры к депутату городской думы Валерию Гельжинису. Надзорная инстанция требует признать недействительным его диплом о высшем образовании в Московском экономическом институте. Ведомство полагает, что депутат «смог поступить в институт без аттестата о среднем образовании после учебы в Астраханском морском колледже, откуда его отчислили за неподобающее поведение». Ответчики с обвинениями не согласны и ссылаются на то, что из колледжа был отчислен человек со схожей фамилией — Гельджинис.

«Суд истребует у учебных заведений оригиналы документов, по которым Валерий Гельжинис в 2015 году избрался в городскую думу», — пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, Гельжинис является депутатом с 2015 года, а спустя год его признали банкротом как физлицо за долг в 45 млн рублей.

В 2018 году стало известно о том, что в отношении депутата проводилась проверка по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), но тогда из-за истечения срока давности привлечения к ответственности по этой статье дело возбуждать не стали. В июле 2018 года прокуратура Нижнего Новгорода потребовала уничтожить диплом об образовании депутата думы города, члена фракции «Справедливая Россия» Валерия Гельжиниса. В своём иске надзорное ведомство ведёт речь об аннуляции аттестата и диплома нижегородского депутата. Судебное разбирательство продолжится 20 декабря.

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Коррупция в фонде капремонта

Дело о коммерческом подкупе в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области, к которому уже несколько лет имеют претензии и депутаты, и жители, получило развитие.

Следователям удалось обжаловать решение суда о помещении обвиняемого начальника управления реализации проектов Фонда под домашний арест. Служащий будет ждать завершения расследования в СИЗО.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Глава управления, чьи данные следствие не обнародует, обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»).

Следствие считает, что в текущем году фигурант, пользуясь своим служебным положением, но без каких-либо законных оснований потребовал с глав компаний-подрядчиков, работающих в домах Дзержинска, «денежные средства за перечисление авансового и окончательного платежей по указанным договорам». От одного из них он получил 200 тыс. рублей безналичным способом, а от второго часть суммы в размере 125 тыс. рублей получил наличными.

Расследование дела продолжается.

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Напомним, несколько лет подряд сферу капитального ремонта многоквартирных домов региона лихорадит. Например, в 2018 году Фонд вынужден «догонять» планы предыдущих периодов. А итоги деятельности за 2015 год, продемонстрированные фондом, вызвали не только вопросы у депутатов, но и желание обратить внимание прокуратуры.

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До свидания, прокурор?

В городе Боре, похоже, практически незаметно для широкого круга общественности сменился главный прокурор. Об уходе в отставку Николая Савчица написали два нижегородских издания, на тот момент на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области Савчиц всё еще числился борским городским прокурором, но уже 20 ноября в качестве и.о. прокурора Борского городского округа указан Николай Жмайдяк.

Издание «Нижегородская правда» со ссылкой на старшего помощника прокурора Жанну Мордовину сообщило, что «прокурора уволили после проведения проверки «о возможном несоблюдении Правил дорожного движения», а сам прокурор был в этот момент за рулём служебного автомобиля. Официально сведения о возможном нахождении в нетрезвом виде уволенного прокурора надзорное ведомство не комментирует.

«Николай Савчиц, управляя транспортным средством, не причинял ущерб другим участникам дорожного движения, пострадавших нет», — цитирует ответ на официальный запрос издание koza.press.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

«А по столовой мухи летают…»

На прошлой неделе следователи начали доследственную проверку сообщения о массовом заболевании учащихся гимназии №53 в Советском районе Нижнего Новгорода. Сообщается как минимум о 50 заболевших.

«По предварительным данным, 15 ноября 2018 года гимназия № 53 закрыта на карантин после повышения уровня заболеваемости у детей — порядка 50 школьников. Результаты санитарно-эпидемиологического исследования показали, что причиной заболевания несовершеннолетних стал норовирус, а вероятный путь передачи инфекции — пищевой», — отмечалось в официальном сообщении СК СУ РФ по Нижегородской области.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело по ситуации в гимназии санитарно-эпидемиологическое расследование, в результате которого выяснилось, что ученики «обращались в районные поликлиники с жалобами на температуру, жидкий стул и рвоту», заболевание у всех обратившихся проходило в лёгкой форме. Его причиной стал норовиус.

«Предполагаемым источником инфекции явился носитель норовирусной инфекции из числа персонала пищеблока образовательного учреждения», — уточнили в ведомстве, добавив, что во время проверки в пищеблоке были обнаружены нарушения санитарных правил.

В пищеблоке «не соблюдаются условия хранения готовых кулинарных изделий», неудовлетворительно содержатся производственные цеха и оборудование, нарушаются правила мытья кухонной посуды, не созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками пищеблока, а также «выявлено наличие мух в помещения пищеблока».