Конкурс на пост единого главы Дзержинска назначен на 5 декабря

Дзержинск, Нижегородская область, , 20:26 — REGNUM Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Дзержинска назначен на 5 декабря. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы на внеочередном заседании, сообщили ИА REGNUM в городском парламенте.

Конкурсный отбор будет осуществлять комиссия в составе восьми человек. Половину членов комиссия назначает гордумы, половину — губернатор Нижегородской области.

Выдвигать кандидатов для участия в конкурсе может губернатор Нижегородской области, партийные фракции в гордуме, а также депутаты дзержинской думы, численностью не менее трети об общего числа парламентариев.

«Гражданин, желающий принять участие в конкурсной процедуре, обязан представить в городскую Думу ряд необходимых документов и не должен иметь ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления», — отметили в гордуме.

Напомним, сегодня глава Дзержинска Сергей Попов подал в отставку по собственному желанию, депутаты гордумы одобрили его решение. Далее он был избран заместителем главы города и до момента избрания единого главы будет являться и.о. главы Дзержинска.

Читайте также: В Дзержинске грядёт смена власти? Скандал в думе

Также подали заявления о досрочном сложении полномочий глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров и его первый заместитель Анатолий Слизлов. Депутаты поддержали и эти заявления, однако Слизлов назначен заместителем главы администрации.

Кроме того, бывший замглавы Нижнего Новгорода Иван Носков назначен первым заместителем главы администрации Дзержинска. Таким образом, до избрания единого главы он будет являться главой администрации города.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области приняло решение об отказе от двуглавой системы управления муниципальными образованиями на территории региона, исключая Саров и Нижний Новгород. Причем позднее указанные города также перешли на одноглавую модель. Причем новая единоглавая система вступает в силу после отставки действующего главы города. Таким образом, переход к единой модели управления запустил своей отставкой Сергей Попов.

На заседании 13 ноября депутаты гордумы Дзержинска позитивно оценили предстоящие изменения схемы управления.

«Дзержинск давно ждал перехода на одноглавую систему. Депутаты приняли устав города в новой редакции, где город возглавляет один глава, еще в 2015 году. Мы поддерживаем этот тренд и доверяем нашему губернатору», — отметил депутат дзержинской думы, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Минервин, добавив, что возлагает большие надежды на кандидатуру предложенного губернатором управленца Ивана Носкова.

«Сегодня на заседании присутствовал вице-губернатор Евгений Борисович Люлин, который отметил, что Дзержинск — важный для области город. Я думаю, Дзержинск получит новый импульс развития с приходом нового руководителя, предложенного губернатором», — прокомментировал председатель комитета гордумы по строительству, архитектуре и землепользованию Юрий Шахунц.

Читайте также: «День сурка какой-то!»: нижегородская неделя