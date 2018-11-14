Временным мэром Арзамаса стал глава аппарата нижегородского губернатора

Арзамас, Нижегородская область, , 22:18 — REGNUM В ходе сессии гордумы Арзамаса депутаты поддержали отставку мэра города Михаила Мухина, сообщили ИА REGNUM в муниципалитете. Ранее он обратился с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Отставку Мухина одобрили 22 присутствующих на сессии депутата из 24 парламентариев.

Полномочия мэра будет временно исполнять и.о. главы администрации города Алекандр Щелоков, который ранее занял этот пост.

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Напомним, Александр Щелоков — уроженец Арзамаса. В 2007 году окончил Арзамасский государственный педагогический институт имени Гайдара по специальности «учитель истории», прошел профессиональную переподготовку по специальности «информационные системы и компьютерные технологии» в НГТУ имени Алексеева. В 2006 году начал политическую карьеру в качестве помощника депутата Законодательного собрания региона Ивана Склярова. В феврале 2018 года назначен руководителем аппарата правительства Нижегородской области, до этого являлся заместителем главы аппарата.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Мухин стал мэром Арзамаса в мае 2017 года после долгой политической борьбы с группой экс-главы города Татьяны Парусовой. Прежде Парусова инициировала переход города на одноглавую модель управления, ее сторонники отправили в отставку главу администрации Игоря Киселева, признав его работу неудовлетворительной.

Накануне кадровые перестановки поддержали депутаты гордумы Дзержинска.

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