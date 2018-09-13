«Нижегородский водоканал»: в налоговой отчетности нарушений не было

Нижний Новгород, , 22:18 — REGNUM В следственном управлении СКР по Нижегородской области вопросы к «Нижегородскому водоканалу» появились по отчетности за 2013 год, сообщили в компании. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов на 65,8 млн рублей, при этом период преступления не уточнялся.

«В настоящее время для подтверждения законной деятельности предприятия «Нижегородский водоканал» оказывает максимальное содействие следствию, для рассмотрения представлены все необходимые документы», — цитирует комментарий компании «Коммерсантъ».

Кроме того, в компании подчеркнули, что налоговые проверки в отношении водоснабжающей организации проводятся ежегодно, по итогам 2013 года в налоговом отчете нарушений выявлено не было.

Отметим, в 2013 году директором «Нижегородского водоканала» был Александр Байер, который до настоящего времени являлся и.о. замгубернатора Нижегородской области, а сегодня решил покинуть указанный пост.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял отставку и.о. вице-губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Это было наше обоюдное решение. Александр Александрович высказал желание покинуть свой пост, и я поддержал его в этом намерении», — отметил Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, производство возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). По версии следствия, один из руководителей предприятия «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения», уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 65,8 млн рублей.

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Следствие предпримет «исчерпывающие меры» для взыскания недоимки в бюджет государства.

Напомним, в середине февраля 2018 года областные власти обратились к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой выяснить целесообразность крупных кредитов для водоканала. Тогда же мэр дал поручение оценить «нуждаемость» муниципальной компании в коммерческих кредитах. О результатах проверки не сообщалось, но в начале сентября 2018 года ОАО «Нижегородский водоканал» объявило открытый конкурс на крупную кредитную линию общим объемом 500 млн рублей.

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