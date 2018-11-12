Выборная «эпопея» в Хакасии подошла к концу. 11 ноября регион сделал свой выбор, отдав кандидату в главы Хакасии от КПРФ Валентину Коновалову более 100 тысяч голосов «за» — 57,57% (итоги предварительные).

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

Выборная кампания была тяжёлой и напряжённой. Были даже сомнения, состоится ли второй тур 11 ноября. Но он состоялся — с единственным кандидатом в бюллетенях.

Но одержанная победа — это лишь начало. Как известно, Хакасия — регион непростой, здесь введено казначейское сопровождение. То есть расходы бюджетных средств Хакасии находятся под контролем Федерального казначейства. Причина — большой объём накопленных долгов. В 2017 году местные депутаты в открытую говорили о постигшей регион экономической катастрофе. К концу 2017 года госдолг Хакасии достиг 24,6 млрд — это более 130% от собственных доходов республики (на 1 октября 2018 года — 22,75 млрд, прим. ИА REGNUM ).

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В том числе по этой причине в республике были сильны протестные настроения. Фронтменом, собственно, и выступал Валентин Коновалов, который в мае 2018 года стал первым секретарём Хакасского регионального отделения КПРФ.

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Против Коновалова 11 ноября, кстати, также проголосовало внушительное количество избирателей — более 70 тысяч человек (41,16%). Судя по всему, они согласны с многочисленными доводами многочисленных политтехнологов, которые утверждают, что 30-летний не очень опытный политик не сможет управлять столь сложным регионом, и ситуация в Хакасии и дальше будет идти по наклонной. Однако есть и другие мнения, и их много. Например, политологи, выступавшие в СМИ в защиту Коновалова, резонно замечали, что это вовсе не он довёл регион до такого состояния, а «опытный управленец с большим стажем» Виктор Зимин. Но «довести» — это одно, а «вывести» — совершенно другое. Готов ли к этому коммунист?

Kprfkh.ru Валентин Коновалов

Единственный кандидат

Как получилось, что имя кандидата от КПРФ Валентина Коновалова осталось в бюллетенях единственным?

Почти 10 лет Хакасией руководил единоросс Виктор Зимин. В декабре 2008 года президент РФ (тогда Дмитрий Медведев) внёс его кандидатуру на рассмотрение Верховного совета (парламента) республики. И депутаты, само собой, утвердили Зимина новым губернатором. В январе 2009 года на сессии он официально вступил в должность главы Хакасии.

В сентябре 2013 года Виктор Зимин прошёл через всенародные выборы и одержал в них победу с результатом более 63% голосов. Результат его ближайшего соперника — выдвиженца ЛДПР Виктора Соболева — чуть более 10%.

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Периодически в регионе вспыхивали слухи о скорой отставке Зимина. Обострялись они в периоды, когда республику сотрясали скандалы — коррупционные, связанные с деятельностью подчинённых Зимина (вспомним бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, который стал фигурантом громкого уголовного дела), и экономические (огромный госдолг, введение казначейского сопровождения).

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Также жители Хакасии не раз припоминали Зимину его не всегда, по их мнению, корректные высказывания. Например, про тушёнку и паразитов в ноябре 2017 года, когда жителям депрессивных поселений «попало» за то, что они якобы только и делают, что выходят на митинги и требуют зарплат, а могли бы скооперироваться и создать бизнес. Вариант, предложенный Зиминым, — собирать ягоды, варить тушёнку и продавать всё это на рынке, — жители республики сочли издевательским.

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Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Зимин

Но слухи остались слухами. Весной 2018 года Виктор Зимин объявил о том, что он пойдёт на новые выборы. Вскоре он официально стал кандидатом в главы Хакасии от «Единой России».

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Помимо Зимина, за губернаторское кресло в Хакасии решили побороться три человека — Валентин Коновалов от КПРФ, Андрей Филягин от «Справедливой России» и Александр Мяхар от «Партии роста».

Причём участие коммуниста стало одной из отличительных особенностей кампании в Хакасии. В других регионах Сибири — Омской и Новосибирской областях, Красноярском крае — коммунисты решили не выдвигать своих кандидатов, заявив о поддержке действующих глав. К списку «капитулировавших» присоединились и коммунисты Алтайского края.

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Наступил единый день голосования — 9 сентября 2018 года. По его итогам Зимин, который, кажется, был абсолютно уверен в своей победе, потерпел поражение. Он получил 32,42% голосов, а Коновалов — 44,81%. В Хакасии объявили второй тур выборов. Его назначили на 23 сентября, но 21 сентября Зимин с выборов снялся. Объяснил он это тем, что не хочет допускать «раскола» в Хакасии.

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Второй тур вновь перенесли. В борьбу за губернаторское кресло вступил Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%). Но и он решил с выборов сняться. Аналогичным образом поступил и Александр Мяхар, занявший в первом туре последнее место (6,61%).

Так имя Коновалова осталось в бюллетене единственным. Повторное голосование назначили на 11 ноября. Избирателям предлагалось проголосовать «за» или «против» единственного кандидата. Для победы коммунисту необходимо было набрать не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае были бы назначены новые выборы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Тем временем срок полномочий Зимина на посту главы Хакасии истёк. 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил врио главы республики уроженца Красноярского края Михаила Развожаева, который до этого являлся заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Уточнялось, что Развожаева в регион отправляют для того, чтобы поддержать там порядок до избрания нового губернатора. Одной из задач Развожаева было проведение честных и прозрачных выборов.

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Однако некоторые политологи предположили, что Развожаев отправлен в регион «с перспективой». Об этом в соцсетях рассуждали и жители Хакасии. Да и сам Развожаев как-то заявил, что он «с удовольствием» примет участие в выборах с новым составом кандидатов, если по итогам текущих выборов люди не выберут главу региона.

Какой путь ждёт теперь Михаила Развожаева? По мнению политолога Вячеслава Смирнова, врио главы Хакасии показал себя талантливым руководителем. Теперь он может попасть «либо в правительство, либо в полпредство, либо будет назначен в один из освобождающихся регионов».

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Здесь стоит напомнить, что Владимир Путин, встретившись с Развожаевым перед его отправкой в Хакасию, сказал, что «вернёт» его в Москву и найдёт «применение в федеральных органах».

Как проходили выборы

Наступил «день Х» — 11 ноября. В регионе открылись избирательные участки. Повторное голосование началось, и жители Хакасии уже сочли это хорошим знаком, ведь до этого второй тур не единожды переносился.

Не обошлось в этот день без скандалов и нарушений, которые, по версии ряда политологов, были весьма серьёзными.

По мнению члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, присутствовавшего 11 ноября в Хакасии, повторное голосование и атмосфера в последние дни перед ним носили очень «нервный и напряжённый характер».

R-19.ru Выборы. Хакасия

Он отметил, что в информационный центр, развёрнутый в регионе, поступило множество жалоб. Также Григорьев заявил о проводимой в регионе «кампании по запугиванию общественных организаций Республики Хакасия». Прежде всего, по его словам, это касалось общественной инициативы «Народный глава», в рамках которой проводился рейтинговый опрос. Он утверждает, что нападки на активистов исходили именно со стороны представителей компартии.

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В то же время Максим Григорьев подчеркнул, что были зафиксированы и нарушения против кандидата Коновалова. В частности, распространялись материалы с надписью «против Коновалова».

Впрочем, подводя сегодня, 12 ноября, предварительные итоги повторного голосования, в ресизбиркоме заявили, что в целом избирательная кампания прошла «спокойно, грубых нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты выборов, не установлено». Результаты выборов будут утверждены после рассмотрения и принятия решений по всем обращениям, поступившим в комиссию.

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«Позиция потерпевших»

«По сути, произошедшее 11 ноября в Хакасии — это не выборы, а референдум», — считает политконсультант Владимир Лифантьев (Омская область).

«К концу избирательной гонки подошёл один человек, жители Хакасии могли проголосовать за него или против. Что касается нарушений, о которых вчера то и дело сообщали соцсети… Нарушения были со всех сторон. Например, я бы не стал говорить, что можно установить связь между коммунистами и теми людьми, которые якобы агитировали на избирательных участках за Коновалова. Это так не работает. В Хакасию перед выборами съехалась плеяда политтехнологов. Их работа была направлена на дискредитацию коммунистов и на продвижение такого мероприятия, как «Народный глава». Была развёрнута полномасштабная акция с тем, чтобы люди приходили на выборы и голосовали против Коновалова. То есть перед ними стояла достаточно тяжёлая технологическая задача. И, надо сказать, они добились порядка 40% «против». Но нужно понимать одну простую истину, что у Коновалова от первого тура до второго рейтинг только вырос, фактическое количество его сторонников увеличилось», — отметил Лифантьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

Он также высказался по поводу молодого возраста Коновалова:

«Со стороны различных политтехнологов также во всю звучали рассуждения, что у 30-летнего Коновалова недостаточно опыта для управления таким сложным регионом, как Хакасия. Но это позиция потерпевших. Губернатору Калининградской области Антону Алиханову 32 года, а назначен он был в возрасте 30 лет. Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляет назначенный Путиным 30-летний Дмитрий Артюхов. И вроде эти регионы ещё никуда не рухнули. То, что Хакасия — это депрессивный регион, я не спорю. Но в такую депрессию его загнал кто? Не «опытный» ли управленец Виктор Зимин? Причина в том, что сейчас проигравшая сторона просто пытается донести до избирателей мысль в духе «вы ещё всплакнёте за ваше решение». Фактически эти люди из околополитической тусовки сейчас пытаются внушить народу, что за их народный выбор власть будет им мстить».

Хотя, с другой стороны, подчёркивает Владимир Лифантьев, эти выборы — «в какой-то мере пощёчина действующему политическому режиму».

«Есть общее с выборами 2015 года в Иркутской области, когда по результатам второго тура губернатором там стал коммунист Сергей Левченко. Например, тогда в Иркутск и сейчас в Абакан поехал мощный десант коммунистов со всей России, что стало существенной поддержкой для кандидатов. По сути, изначально Коновалов позиционировался как технический кандидат. Подписи для прохождения муниципального фильтра ему собрать помогли, Зимин его не боялся. Но поскольку появилась такая возможность, коммунисты решили не играть в «договорняк», переломить ситуацию. И переломили», — резюмировал политконсультант.

Но, думается, что на одном триумфе от победы коммунисты всё-таки далеко не уедут. Повторимся, Коновалову предстоит руководить непростым регионом. А в соцетях то и дело его противники пишут комментарии о том, что никто не застрахован от отставки по утрате доверия.

Сейчас ясно одно. Внимание к Коновалову со стороны как его противников, так и поддержавших его будет пристальным.

«Победа Коновалова — состоявшийся факт. Что привело его к победе, анализ ошибок оппонентов и вклад других факторов — тема отдельного разговора. С удовлетворением отмечу, что избирательная система показала себя с лучшей стороны. Прошедшие выборы укрепили веру в неё», — говорит заместитель министра экономического развития Хакасии Евгений Мамаев.

По его словам, сейчас важно, какие шаги будут предприняты победителем:

«Среди важнейших ближайших задач — формирование структуры правительства, формирование команды и принятие бюджета на следующий год. Думаю, в этой части задачи вполне решаемые. Уже было объявлено, что правительство будет формироваться на конкурсной основе, что позволяет в некоторой мере отсечь притязания ближайшего окружения победителя, уйти от кумовства и надеяться на сформирование профессиональной команды. С принятием бюджета тоже особых проблем не будет, учитывая наличие коалиции с ЛДПР в Верховном совете. Даже если будут недочеты, их всегда можно исправить в оперативном режиме внесением поправок позже. Но всё это технические вопросы. Принципиальное же значение имеет исполнение социальных обязательств — выплаты зарплат, пособий, закупка лекарств, наличие угля на котельных, исполнение предвыборных обещаний и так далее. Всё это требует финансирования. Вот на этом фронте и предстоит основная битва. Новоизбранный глава республики за время избирательной кампании в погоне за голосами избирателей сделал ряд заявлений, которые могут осложнить работу на этом направлении — как с федеральным центром, так и с крупным бизнесом. Сложившаяся финансово-экономическая ситуация такова, что пространство для маневра и возможности весьма ограничены. Хватит ли компетенций, опыта и такта решить стоящую задачу — вопрос пока без ответа. Цена ошибки — благополучие людей, своевременность получений зарплат, пособий и так далее. А ставки в игре весьма высоки — в преддверии следующего цикла выборов на результат партии смотрит вся страна».

Коммунисту стоит дать шанс?

Так что же получит Хакасия с избранием нового главы? Решение текущих и накопившихся проблем в условиях «красного пояса»? Или действия коммуниста в итоге покажутся жителям региона «красной удавкой»? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос среди политологов, политтехнологов и прочих пока нет.

Однако, что касается звучащих в прессе заявлений о «неопытности» Валентина Коновалова, по мнению политического аналитика Юрия Москвича (Красноярский край), молодому коммунисту стоит дать шанс.

«Считаю, что мы должны пересмотреть эту в большей степени странную точку зрения. Выборы — это не отдел кадров, который определяет ту или иную степень профессиональной готовности к исполнению тех или иных обязанностей. Выборы, прежде всего, — это процедура поиска и нахождения особых людей — политиков — тех, кто понимает, что нужно делать власти в сложных ситуациях, для того чтобы разрешить проблемы, волнующие избирателей. Если мы делаем шаг к реальной многопартийной системе власти, значит, надо идти до конца и не поддаваться обаянию тех аргументов, которые в последние годы приводили к власти в регионах людей лишь потому, что они «профессионалы в своем деле». Например, таких, как Зимин. Тогда почему такой «хороший профессионал» не справился с управлением Хакасией?» — резонно вопрошает Юрий Москвич.

Ранее в беседе с корреспондентом он отметил, что жителям Хакасии во втором туре предстоит голосовать уже не «против плохой власти», а за кандидата, который может сформировать «свою неплохую власть».

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