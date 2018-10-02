В Хакасии завершено расследование громкого коррупционного преступления

Абакан, , 15:42 — REGNUM Направлено в суд уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого бывшим руководителем администрации главы Хакасии Владимиром Бызовым. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 октября, в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Бызова, Александра Гитера, Игоря Арокина, Светланы Казаченко, Сергея Пушнова, Екатерины Ковалевой и Евгения Рукосуева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 12 эпизодов преступлений: в создании преступного сообщества, мошенничестве, получении взяток и так далее. В целом речь идёт о совершении мошенничества и получении взяток в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

В СКР пояснили, что с февраля по ноябрь 2015 года в городе Абакане Владимир Бызов, являвшийся руководителем администрации главы Хакасии, создал преступное сообщество, целью которого стало хищение бюджетных и внебюджетных денежных средств, выделяемых на осуществление закупок медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения и управления капитального строительства. В 2015—2016 годах они планировали похитить более 228 миллионов рублей. Но им удалось похитить 90 млн. Остальные планы не осуществились, так как члены преступного сообщества были задержаны 28 декабря 2016 года.

Также злоумышленники не брезговали крупными взятками в виде денег и имущества. В 2016 году они в несколько приёмов получили от представителей коммерческих организаций, в интересах которых были организованы аукционы, более 58 млн рублей и иномарку стоимостью более 1,6 млн рублей. Общая сумма взятки составила более 113 миллионов рублей. Однако из-за задержания они не успели получить оставшуюся часть.

Все семеро обвиняемых были заключены под стражу. Всего в ходе расследования уголовного дела к уголовной ответственности привлекли 11 лиц. Уголовные дела в отношении четырех обвиняемых были выделены в отдельное производство. По всем делам вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу.

Также было выделено в отдельное производство и направлено в суд уголовное дело в отношении Бызова по факту получения особо крупной взятки от директора одной из коммерческих организаций. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 18,7 млн рублей.

Читайте также: Экс-глава администрации главы Хакасии осужден за коррупцию

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу после вручения обвиняемым обвинительного заключения.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению сибирских политологов, громкий коррупционный скандал в Хакасии, связанный с преступной деятельностью высокопоставленного чиновника Владимира Бызова, серьёзно ударил по рейтингу хакасских властей.

Читайте также: Громкий коррупционный скандал меркнет перед другими проблемами Хакасии