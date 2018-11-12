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Коммунист победил: подведены предварительные итоги выборов в Хакасии

Политика

Кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов набрал 57,57% голосов «за»

Коммунист победил: подведены предварительные итоги выборов в Хакасии
Иллюстрация: Kprf.ru
Валентин Коновалов (в центре)

Абакан, 12 ноября 2018, 10:14 — REGNUM  Избирательная комиссия Хакасии подвела предварительные итоги повторного голосования на выборах главы региона, состоявшегося 11 ноября 2018 года.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, по предварительным итогам, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов набрал 57,57% голосов «за» и 41,16% голосов «против».

Выступая сегодня, 12 ноября, на брифинге, председатель ресизбиркома Алексей Чуманин отметил, что в целом избирательная кампания прошла «спокойно, грубых нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты выборов, не установлено».

Избирком Хакасии утвердит результаты выборов после рассмотрения и принятия решений по всем обращениям, поступившим в комиссию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 11 ноября прошёл второй тур выборов главы региона. В бюллетенях значилось имя единственного кандидата — Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ. Избиратели могли голосовать за него или против. Чтобы одержать победу, Коновалову надо было получить боле 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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